رياضة

حكم مواجهة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حمزة شعيب

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وتوتنهام، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من موسم البريميرليج 2025/2026.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام على ملعب الأخير، في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين ضمن صراع المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

وأعلنت الرابطة تعيين الحكم جون بروكس لإدارة اللقاء، في خطوة تعيد إلى الأذهان ذكريات غير سعيدة لجماهير ليفربول مع الحكم الإنجليزي، أبرزها واقعة طرد قائد الفريق فيرجيل فان دايك خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في أغسطس 2023 على ملعب “سانت جيمس بارك”.

وشهدت تلك المباراة حصول فان دايك على بطاقة حمراء مباشرة عقب عرقلته ألكسندر إيزاك، قبل أن يتعرض لعقوبة إيقاف إضافية وغرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه إسترليني من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب اعتراضه ورفضه مغادرة أرض الملعب والدخول في مشادة مع جون بروكس والحكم الرابع آنذاك كريج باوسون.

كما سبق أن أُعفي بروكس من مهام حكم تقنية الفيديو المساعد خلال مواجهتي ديربي ليفربول أمام إيفرتون، ولقاء آرسنال ومانشستر سيتي في فبراير الماضي، عقب قراره المثير للجدل بإلغاء هدف لبرايتون أمام كريستال بالاس.

ورغم ذلك، أدار بروكس أربع مباريات لليفربول منذ تلك الواقعة، كان آخرها الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي السياق ذاته، تقرر تعيين أنتوني تايلور حكمًا رابعًا للمباراة، بينما يتولى ستيوارت أتويل مسؤولية إدارة تقنية الفيديو (VAR).

ليفربول توتنهام الدوري الإنجليزي

