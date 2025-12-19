مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قبول اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ظروفه الصحية.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للجيزاوي على ما قدمه للفريق ، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق في الفترة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة، غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدور التمهيدي للمسابقة.

ومن المقرر أن يقود الفريق الكابتن محمد رفعت، المدرب العام، لحين تعيين مدير فني جديد.