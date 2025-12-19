أول تعليق من سلوت بعد إنهاء خلافه مع محمد صلاح

أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، عدم وجود أي خلافات مع محمد صلاح عقب الانتقادات التي وجهها الأخير للنادي، مشيرا قبل أن يحل فريقه ضيفا على توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدا السبت، إلى أن الطرفين "تجاوزا الأمر تماما".

ولعب صلاح دورا محوريا في الفوز 2-0 على برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي، رغم الأجواء المتوترة التي سبقت المباراة عقب الانتقادات الحادة التي وجهها اللاعب المصري للنادي.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة: "قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، تجاوزنا الأمر، وكان ضمن التشكيلة وأول تبديل أجريته، الآن لديه بطولة أمم أفريقيا وسيخوض مباريات كبيرة، لذا من العدل تركيز كل الاهتمام عليها".

واعتمادا على مدى تقدم منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، قد يغيب صلاح عن سبع مباريات بداية من مواجهة الغد.

وأضاف سلوت "نقترب أكثر من الفريق الذي أرغب في تكوينه رغم أننا مررنا بالكثير من التقلبات.

وتابع: "إنه أمر طبيعي بالنسبة لي، لأننا أجرينا تغييرات كبيرة في الصيف عن عمد، اعتقادا منا أننا بحاجة إليها، التأقلم مع مثل هذه التغييرات يحتاج إلى وقت".

ويحتل فريق المدرب سلوت المركز السابع برصيد 26 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يأتي توتنهام في المركز 11 بفارق أربع نقاط خلف ليفربول.