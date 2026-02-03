الزراعة تطرح البطاطس بـ6 جنيهات والتمر بـ30 جنيهًا| قائمة الأسعار كاملة

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه الوزارة في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك ، بالمتحف الزراعي بالدقي.

أسعار السلع بمنافذ الزراعة

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

كيلو اللحم بـ 280 جنيهًا

كيلو البطاطس بـ 6 جنيهات

كرتونة البيض 110 جنيهات

كيلو الجزر ب 10 جنيهات

كيلو البصل 8 جنيهات

كيلو الأرز 22 جنيهًا

لتر الزيت يبدأ من 50 جنيهًا

كيلو البلح يبدأ من 30 جنيهًا

كيلو السمك البلطى يبدأ من 55 جنيهًا

تخفيضات على ياميش رمضان 40%.

من جانبه قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار السلع الغذائية المطروحة بمعارض وزارة الزراعة يرجع إلى تقليل حلقات الوسيطة، وتوفير السلعة من المزرعة إلى المعرض مباشرة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة ليصل عددها إلى نحو 1000 منفذ منتشر بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية، والميادين العامة، والمناطق ذات الكثافة العالية، والمناطق الشعبية.

وأكد الوزير أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، للتوسع في إقامة العديد من معارض المنتجات والسلع الغذائية، بجميع انحاء الجمهورية، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المعارض في مناطق باب الشعرية، المطرية، منشية ناصر، القناطر الخيرية، الاسكندرية، ومطروح، والقاهرة الجديدة، والجيزة.

وشدد وزير الزراعة على طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان، في ظل زيادة معدلات استهلاك البروتين، مطالبًا العارضين من الجهات التابع للوزارة بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، فضلا عن التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات إضافية من الدواجن بالمناطق والمدن الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح المعرض، أن إقامة هذا المعرض تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع، وضخ كميات كبيرة بالأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري. وأضاف الوزير أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يُعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، لافتًا إلى مشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمعرض، من بينها شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة طنطا للزيوت، وشركة مضارب أرز البحيرة، بما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

من جانبه أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحجم المنتجات المتوفرة بالمعرض وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار والتي تُلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين من أبناء المحافظة، مقدمًا الشكر للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحرصه على مشاركة المحافظة في مختلف الفعاليات والمبادرات.