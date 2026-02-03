قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
أخبار العالم

وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس

محمد على

وصلت الدفعة الثانية من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، صباح يوم الثلاثاء، تمهيدا لدخولهم إلى القطاع.

تأتي هذه التطورات بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح المعبر أمام حركة الأفراد والحالات الإنسانية، عقب نجاح "يوم التشغيل التجريبي" الذي جرى يوم الأحد الماضي لاختبار الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان انسيابية الحركة بين الجانبين.

نحو الأراضي المصرية

تتزامن عودة العالقين مع استمرار الجهود الطبية الميدانية التي بدأت صباح يوم الإثنين، حيث شرعت الطواقم في نقل الدفعة الأولى من الجرحى والمصابين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إذ تتحرك سيارات الإسعاف بين نقطتي الاستلام والتسليم وفق تنسيق مكثف بين جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الدولية، لا سيما في ظل وجود قوائم طويلة تضم آلاف الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة خارج المشافي المحلية التي تعاني نقصا حادا في الموارد.

ورغم هذه الانفراجة الجزئية، لا تزال الحركة على المعبر تخضع لقيود أمنية وتنظيمية صارمة، حيث يتم التقيد بأعداد محددة للمسافرين يوميا، بما فيهم حملة الجنسيات الأجنبية وأصحاب التنسيقات الخاصة، فيما تسعى الطواقم الميدانية جاهدة لتسريع تدقيق القوائم لضمان وصول المصابين إلى وجهاتهم العلاجية في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات التي تمنع عرقلة حركة العبور.


بدأ سكان غزة المرضى والجرحى عبور الحدود إلى مصر يوم الاثنين لطلب العلاج الطبي بعد أن سمحت إسرائيل بإعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي في الأراضي الفلسطينية.


كان من المقرر أن يغادر حوالي 150 شخصًا القطاع يوم الاثنين، وأن يدخله 50 شخصًا، وفقًا لمسؤولين مصريين، بعد أكثر من 20 شهرًا من إغلاق القوات الإسرائيلية التي تقاتل في غزة للمعبر.

في هذا السياق من المعاناة لم تتوقف هجمات الاحتلال حيث شنت طائرات مروحية هجومًا أطلقت في النيران  شرق خانيونس.

70 ألف شهيد 

وارتقى في غزة أكثر من 70 ألف شهيد وضعفهم وأكثر مصابين علاوة على أكثر من 10 آلاف مفقود أو لم يعثر له على جثمان جراء حرب الإبادة التي لم توقف إسرائيل وتوقف القتل إلا على الورق فقط، حيث قتلت أكثر من 400 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي والذي جرى برعاية الوسطاء وأمريكا.
 

الفلسطينيين مصر الدفعة الثانية قطاع غزة معبر رفح مروحيات الاحتلال خانيونس

