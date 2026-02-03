مكتب نتنياهو يعلن رفضه الشعار الخاص بلجنة إدارة غزة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه الشعار الخاص بلجنة إدارة غزة حيث قال " شعار لجنة إدارة غزة الذي عرض علينا مختلف عن الذي تم نشره ولن نقبل استخدام شعار السلطة الفلسطينية.

وأثار شعار لجنة إدارة غزة الجدل بعد إسقاط اسم "دولة فلسطين"، ووضع اختصار "NCAG" مكانه أسفل شعار الدولة المتمثل بالنسر والعلم.

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي حكومة مؤقتة مُخولة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع.



كما أن اللجنة مُعيّنة من قبل مجلس السلام الخاص بغزة، وتخضع لمساءلته.

وبمجرد أن حدثت اللجنة شعارها على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك"، ثار جدل بين النشطاء حول السبب وراء إسقاط اسم "دولة فلسطين