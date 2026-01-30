رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل

أعلن رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، يوم الجمعة عن إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل بشكل تجريبي، على أن يكون فتح المعبر في الاتجاهين يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

فتح معبر رفح

وقال "شعث" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" إنه "بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، ووفقًا لما أعلن عنه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة سابقا، نُعلن رسميًا فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٦، علما بان الاحد ١ فبراير المقبل هو يوم تجريبي لآليات العمل في المعبر".

وأوضح شعث، أن فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل، سيكون يوم تجريبي لآليات العمل في المعبر.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية فتح معبر رفح يوم الأحد 1 فبراير في كلا الاتجاهين لحركة محدودة للأفراد فقط.

وشدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في تصريحات له على أن ذلك يأتي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: سيسمح بدخول وخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي.