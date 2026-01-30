الاحتلال يعلن فتح معبر رفح الأحد المقبل للأفراد فقط



أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية فتح معبر رفح يوم الأحد 1 فبراير في كلا الاتجاهين لحركة محدودة للأفراد فقط.

وشدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في تصريحات له على أن ذلك يأتي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية .

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: سيسمح بدخول وخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي.

منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: سيسمح بعودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر للسكان الذين غادروا غزة خلال الحرب فقط بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل.