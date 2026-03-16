MSI .. إنفيديا توفّر عددًا أقل من كروت الشاشة 20% عن احتياج السوق

كشفت منصة Tom’s Hardware، استنادًا إلى تصريحات رسمية من شركة MSI، أن إنفيديا توفر حاليًا عددًا من معالجات الرسوميات (GPUs) أقل بنحو 20% من حجم الطلب الفعلي في سوق الحواسيب الموجهة للألعاب.

أوضحت التقارير أن هذا التقدير يأتي ضمن تحليل MSI لوضع سوق مكونات الألعاب في 2026، حيث تتوقع الشركة نفسها انكماشًا في سوق الحواسيب المكتبية المخصّصة للعب بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال العام، متأثرًا بعوامل من بينها نقص المعروض وارتفاع تكاليف المكوّنات.​

أزمة توريد تمتد من سلسلة RTX 50 إلى باقي الفئات

أشارت Tom’s Hardware إلى أن حديث MSI عن فجوة 20% في معروض كروت إنفيديا يأتي بعد تقارير سابقة منذ بداية 2026، تحدثت عن تقليص إنفيديا لإمدادات بطاقات GeForce RTX من الجيل الحالي (سلسلة RTX 50) بنسب تراوحت بين 15 و20% على خلفية أزمة في الذاكرة ورسوميات الجيل الجديد.

أوضحت المنصة أن هذه التخفيضات في الإنتاج زادت من صعوبة حصول الشركات الشريكة مثل MSI و Asus وGigabyte على أعداد كافية من شرائح الرسوميات لتلبية الطلب، خاصة في فئات البطاقات العليا الموجهة للاعبين المتحمسين.

أكدت تقارير داعمة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إنفيديا أزمة في تلبية الطلب على البطاقات الجديدة، لكن الفارق هذه المرة أن الشركة تخصص جزءًا كبيرًا من طاقة التصنيع لدى TSMC لمعالجات الذكاء الاصطناعي الموجهة لمراكز البيانات، ما يحد من الطاقة المتبقية لإنتاج وحدات معالجة الرسوميات المخصصة للألعاب.

ارتفاع أسعار منتجات الألعاب لدى MSI حتى 30%

أوضحت Tom’s Hardware أن MSI لم تكتفِ بالإشارة إلى نقص معروض كروت إنفيديا، بل ذكرت كذلك أنها تخطط لرفع أسعار منتجاتها الموجهة للألعاب – بما في ذلك بطاقات الرسوميات وبعض أجهزة الحاسوب الجاهزة – بنسبة قد تصل إلى 30%.

أشارت الشركة في تحليلها إلى أن الزيادة لا ترتبط فقط بنقص معالجات إنفيديا، بل تتأثر أيضًا بارتفاع أسعار مكوّنات أخرى مثل شرائح الذاكرة الرسومية GDDR، وتكاليف التصنيع والشحن، إلى جانب توقعها لانكماش عام في الطلب يجعل من الضروري الحفاظ على هامش ربح معقول لكل وحدة تُباع.​

أكدت MSI في الوقت نفسه، وفقًا للتقرير، أنها ستواصل التعاون مع إنفيديا لتأمين أفضل كمية ممكنة من الشرائح المتاحة، لكنها حذّرت من أن توافر بعض الطرز، خصوصًا الفئات العليا، قد يظل محدودًا في فترات الذروة أو عند إطلاق موديلات جديدة.

تحذيرات سابقة من إنفيديا بشأن "ضيق" المعروض

أشارت Tom’s Hardware إلى أن تصريحات MSI تتماشى مع تحذيرات سابقة صدرت من إنفيديا نفسها، حيث حذر المدير التنفيذي للشركة من أن إمدادات كروت الألعاب ستظل "مقيّدة" خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية للشركة.

أوضحت التقارير أن إنفيديا لم تحدد بدقة ما إذا كان سبب هذا الضيق يعود إلى تحويل طاقة الإنتاج إلى معالجات الذكاء الاصطناعي، أم إلى نقص في ذاكرة GDDR7 المستخدمة في الجيل الجديد من بطاقات الألعاب، إذ ترجح بعض التحليلات أن شركات الذاكرة تفضّل تخصيص جزء أكبر من طاقتها لإنتاج شرائح HBM3E المربحة الموجهة لسوق الذكاء الاصطناعي.

أكدت هذه الخلفية أن ما عبرت عنه MSI ليس حالة فردية تخص شركة واحدة من شركاء إنفيديا، بل يعكس وضعًا أوسع لسوق كروت الشاشة، يزداد فيه الضغط على معروض البطاقات الموجهة للاعبين بسبب التزاحم على نفس قدرات التصنيع بين منتجات الألعاب ومنتجات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.