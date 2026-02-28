قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد
بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية
رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إنفيديا تقدم كارت شاشة RTX 5090 إصدار Resident Evil Requiem في سحب مجاني محدود

إنفيديا
إنفيديا
احمد الشريف

كشفت تقارير متخصصة في كروت شاشة أن إنفيديا أطلقت سحبًا جديدًا على كارت شاشة GeForce RTX 5090 Founders Edition تحمل تصميمًا خاصًا مستوحًى من لعبة Resident Evil Requiem، وذلك في إطار حملة ترويجية للعبة بالتعاون مع شركائها.

أوضحت المصادر أن هذه النسخة المخصصة من كارت شاشة  تعد قطعة فريدة تقريبًا، حيث تحصل على تغليف خارجي (Custom Wrap) يحمل رسومات شخصيات اللعبة الرئيسية، مع تقدير القيمة الإجمالية للجائزة بنحو 1999 دولار للبطاقة بالإضافة إلى حوالي 600 دولار لتصميم التغليف الخاص وفق بنود السحب الرسمية المنشورة.

تفاصيل السحب وفترة المشاركة

أشارت التقارير إلى أن السحب على كارت شاشة GeForce RTX 5090 Resident Evil Requiem Edition ينظم كجزء من حملة Season of RTX، وأن إنفيديا تدير السحب عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي في مناطق محددة، مع اشتراط التفاعل مع منشور الحملة وترك تعليق حول أفضل ذكريات اللعب مع سلسلة Resident Evil للمشاركة.

أكدت الشروط أن السحب مجاني بالكامل ولا يتطلب أي عملية شراء، مع تقييد المشاركة بمقيمين في دول معينة فقط، على أن يتم اختيار فائز واحد بالبطاقة المخصصة، إلى جانب جوائز رقمية أخرى مرتبطة باللعبة عبر برنامج GeForce Rewards.

لعبة Resident Evil Requiem مع بطاقات RTX 50

أوضحت إنفيديا في صفحة العرض الرسمية أن حملة Resident Evil Requiem لا تقتصر على السحب فقط، حيث يحصل المشترون لبطاقات وسلاسل معينة من GeForce RTX 50 – مثل RTX 5090 وRTX 5080 وRTX 5070 Ti وRTX 5070 – أو أجهزة اللابتوب المزودة بهذه الشرائح الرسومية، على نسخة رقمية مجانية من اللعبة لفترة محدودة.

أشارت الشركة إلى أن اللعبة تستفيد من قدرات بطاقات RTX 50 من خلال دعم تقنيات مثل تتبع المسار الكامل (Path Tracing) وتقنية DLSS 4 مع Multi Frame Generation، بهدف تقديم معدل إطارات أعلى وجودة صورة أفضل على دقة 4K مع أقصى إعدادات رسومية.

ارتفاع قيمة بطاقة RTX 5090 في السوق

أكدت تقارير متابعة لسوق الهاردوير أن بطاقة GeForce RTX 5090 تُعد من أكثر البطاقات ندرة في الوقت الحالي، مع ارتفاع أسعارها الفعلية في متاجر التجزئة عن السعر الموصى به من إنفيديا بسبب الطلب المرتفع واستخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب على حد سواء.​

أوضحت هذه التقارير أن أقل الأسعار المتاحة لإصدارات مخصصة من RTX 5090 في بعض الأسواق الأوروبية وصلت إلى ما يقارب 3000 جنيه إسترليني، ما يجعل الفوز بنسخة Founders Edition ذات تصميم حصري في هذا السحب فرصة ذات قيمة مالية مرتفعة مقارنة بالعروض التقليدية.

إنفيديا GeForce RTX 5090 RTX GeForce

