بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
تكنولوجيا وسيارات

قصة كارت شاشة تحطّم بمطرقة وانتهى في ورشة إصلاح متخصصة

RTX 3080 Ti
RTX 3080 Ti
احمد الشريف

كشفت منشورات متداولة نقلها موقع VideoCardz عن حالة غريبة لكارت شاشة من نوع NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti تعرض للتكسير عمدًا بواسطة صديقة مالكه الغاضبة، قبل أن يتمكن مركز صيانة متخصص في الإلكترونيات الدقيقة من إنقاذه وإعادته للعمل بعد سلسلة من الإصلاحات المعقدة.

 أوضحت القصة الأصلية المنشورة في منتدى Reddit أن صاحب الكارت شارك صورًا تظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بلوحة الدائرة المطبوعة (PCB)، بما في ذلك كسور واضحة في بعض المكوّنات السطحية، قبل أن يقرر إرسال الكارت إلى ورشة إصلاح محترفة بدلًا من التخلص منه نهائيًا.

أضرار جسيمة في المكوّنات

أوضحت الصور التي أعاد VideoCardz مشاركتها أن الضرر لم يقتصر على الغلاف الخارجي للكارت، بل امتد إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة المثبتة على سطح اللوحة، بما فيها مقاومات ومكثفات قريبة من وحدة المعالجة الرسومية نفسها. 

أشارت المناقشات في Reddit إلى أن الضرب بمطرقة أو أداة مشابهة على هذا النوع من البطاقات قد يتسبب عادة في أضرار لا يمكن إصلاحها، خاصة إذا امتد الكسر إلى شرائح الذاكرة أو نواة المعالج الرسومي، ما يجعل عملية الإنقاذ في هذه الحالة أقرب إلى مشروع تجريبي عالي المخاطرة.

ورشة صيانة تستخدم لحامًا دقيقًا 

أكدت المنشورات أن ورشة الصيانة التي استلمت البطاقة استخدمت أدوات لحام دقيقة وتقنيات إصلاح على مستوى اللوحة (Board‑Level Repair) لإزالة المكونات التالفة واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات. 

أوضحت المصادر أن العملية شملت تنظيف مناطق الضرر على لوحة الدائرة، وإعادة ترميم بعض المسارات النحاسية الدقيقة، ثم اختبار البطاقة على مراحل للتأكد من عدم وجود قصر كهربائي (Short Circuit) أو مشكلات في دوائر الطاقة قبل إعادة تركيب نظام التبريد وتشغيلها بكامل طاقتها.

نجاح الاختبار النهائي وعودة الكارت للعمل

أشارت المناقشات التي أعاد VideoCardz الإشارة إليها إلى أن البطاقة نجحت في تشغيل الألعاب والاختبارات بعد الإصلاح، ما يعني أن وحدة المعالجة الرسومية وشرائح الذاكرة الرئيسية نجت من الضرر المباشر رغم التكسير الظاهري. 

أوضحت التعليقات أن هذه النتيجة تعكس في جانب منها متانة تصميم بعض بطاقات RTX من حيث توزيع المكونات على اللوحة، وفي جانب آخر مهارة ورش الإصلاح المتخصصة في التعامل مع أعطال معقدة على مستوى المكونات الدقيقة واللحام.

تذكير بأهمية مراكز الإصلاح المتخصصة 

أكدت هذه الواقعة، بحسب ما رصده VideoCardz ومجتمع Reddit المعني بتجميع وإصلاح الحواسيب، أن بعض بطاقات الرسوميات باهظة الثمن قد تكون قابلة للإنقاذ حتى بعد تعرضها لأضرار تبدو كارثية للوهلة الأولى، بشرط وصولها إلى مراكز إصلاح تملك الخبرة والأدوات المناسبة. 

أوضحت النقاشات أن اللجوء إلى ورش متخصصة في إصلاح لوحات الحاسوب وبطاقات الرسوميات يمكن أن يكون خيارًا أقل تكلفة من شراء بطاقة جديدة بالكامل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بطاقات الفئة العليا مثل RTX 3080 Ti في الأسواق العالمية.

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
