اتصالات النواب: المراهنات والألعاب الإلكترونية تؤثر على سلوكيات الأطفال

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع ضوابط لحماية الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا خطورة المراهنات والألعاب الإلكترونية التي قد تصل إلى الإدمان وتؤثر على السلوكيات النفسية للأطفال داخل الأسرة.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اللجنة ستنظم حوارات موسعة بحضور وزراء الاتصالات والتعليم، إلى جانب وزراء الأوقاف والشؤون النيابية وجميع الجهات المعنية، لمناقشة قانون تنظيم المعلومات، مع عقد جلسات مستمرة لضمان صياغة ضوابط فعّالة.

وأشار إلى أن اللقاءات ستشهد حضور ممثلين عن المنصات الرقمية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك في مصر، وممثل عن شركة مايكروسوفت، لتقديم الرؤى والخبرات اللازمة لوضع الأطر القانونية المناسبة.