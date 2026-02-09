قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
ديني

دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان

دعاء الفجر للرزق
دعاء الفجر للرزق
أحمد سعيد

الدعاء عقب الصلاة وخاصة دعاء الفجر من أعظم الأوقات التي يتقرب فيها العبد إلى الله، فهي أوقات استجابة يجب أن الحرص عليها وسط أجواء إيمانية يعيشها المسلم، ويأتي دعاء الفجر للرزق في مقدمة ما ينبغي أن يحرص عليه كل مؤمن خاصة بعد أدائه الصلاة مباشرة.

وقد بيّن الشرع الشريف ما تحمله الدعوات بعد كل صلاة في تقريب العبد إلى خالقه وقد وعدنا الله بقبول الدعاء لقوله عز وجل "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، لذا نعرض أهم صيغ دعاء الفجر في السطور التالية.

دعاء الفجر للرزق والبركة

وتعد الأوقات بعد صلاة الفجر أوقات سكينة وبركة لا تعادلها ساعة أخرى من ساعات اليوم، لذا ينبغي الحرص على الدعاء في هذه الأثناء ومن أفضل الأدعية :

"اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء الفجر 21 شعبان

ومن أحب الأدعية التي يمكن للداعي أن يدعو بها ربه هو دعاء الفجر 21 شعبان ويقول فيه:

اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة، وحقق لي مساعي الخير والفلاح ولا تسلط علي النفوس المريضة والعقول الخاوية، اللّهُم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر.

دعاء 21 من شهر شعبان لقضاء الديون

  • اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
  • اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.
  • يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.
  • اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.
  • اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
  • اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.
  • يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.
  • اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير. يا أكرم الأكرمين.
  • اللهم ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنّك على كل شيء قدير.
  • اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.
  • اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

دعاء الفجر لفك الكرب

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

