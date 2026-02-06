دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم

من أفضل العبادات في شهر شعبان هو الدعاء وخاصة دعاء المغرب 19 شعبان حيث تبدأ مع الأذان ليلة مباركة جديدة من ليالي هذا الشهر المبارك ويستحب أن يدعو كل داعٍ بما يحب ويجلب له خيري الدنيا والآخرة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اغتنام فضل شهر شعبان فهو شهر يغفل عنه الناس، لذا ينبغي اغتنامه بالدعاء ومن أحب الأعمال التي يجب أن يردد المسلم عددا من الأدعية التي سوف نعرضها في السطور التالية لزوال الهموم وقضاء الحوائج.

دعاء المغرب 19 شعبان لزوال الهموم

من أفضل صيغ دعاء المغرب 19 شعبان لزوال الهموم وفك الكرب أن يتوجه المؤمن إلى الله تعالى، رافعا يديه متضرعا راجيا إجابة دعائه ويقول:

"اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني".

دعاء المغرب 19 شعبان للسعة في الرزق

يستحب لمن يريد طلب السعة في الرزق وأن يوسع الله عز وجل عليه، ويبارك في أمواله أن يدعو دعاء المغرب 19 شعبان ويقول : يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك".

دعاء المغرب لفك الكرب

وردت عدة صيغ من دعاء فك الكرب واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:

1- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء المغرب لزوال الحزن

ويستحب أن نقول في دعاء المغرب لزوال الحزن :