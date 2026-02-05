قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
محافظات

محافظ أسيوط يشهد يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام بمطرانية الأقباط الكاثوليك

إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام، والتي أُقيمت تحت عنوان «اطلبوا السلام»، ونظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة للكنيسة الكاثوليكية، بقاعة السمائيين بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك بمشاركة واسعة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وبرعاية الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاءت الفعالية بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعهم، والعميد أركان حرب وليد عبد العزيز مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والأنبا مرقس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفضيلة الشيخ الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور مرتجي عبدالرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والإعلام والإرشاد الديني، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بساطا أمين عام مساعد بيت العائلة المصرية، إلى جانب القمص مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام بالكنيسة الكاثوليكية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة للقمص مرقس يوسف، رحب خلالها بالحضور، ثم قدم طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات عرضًا فنيًا بعنوان "أوبريت في حب مصر"، تلاه العرض المسرحي "هو وعيلته" عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، والذي قدمه فريق الصخرة المسرحي.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن السلام والمحبة متجذران في نسيج المجتمع الأسيوطي، مشددًا على أن أبناء المحافظة، مسلمين ومسيحيين، يجمعهم وطن واحد وهوية واحدة، قائلًا نحن جميعًا مصريون، ومسئوليتنا أن نراعي الله في أعمالنا ونبني مستقبلًا قائمًا على التسامح وقبول الآخر، موضحًا أن ما تنعم به مصر من أمن واستقرار وتماسك شعبي يمثل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أن السلام يعد الركيزة الأولى للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تحمل رسالة إنسانية راقية تعكس وعي المجتمع وتكاتف المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات، وتسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف، وبث الطمأنينة والأمل في نفوس المواطنين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتحديات متلاحقة.

كما تضمنت الفعالية صلوات ودعوات من أجل السلام، حيث ألقى الأنبا يوأنس كلمة ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذوكسية، أعقبها دعاء للشيخ سيد عبدالعزيز ممثلًا عن الأزهر الشريف، ثم دعاء لفضيلة الشيخ عيد علي خليفة ممثلًا عن وزارة الأوقاف، تلاه دعاء للأنبا مرقس وليم ممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية، ثم القس رفيق ثابت ممثلًا عن الكنيسة الإنجيلية.

واختتمت الفعالية بكلمة الأنبا دانيال لطفي، راعي الاحتفالية، الذي أكد أن السلام لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل بصناعه وحراسه الذين يعملون على ترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل المجتمع، موضحًا أن صناع السلام هم من يختارون الحوار بدلًا من العنف، ويسعون لجمع القلوب لا تفريقها، باعتبار أن صناعة السلام مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المؤسسات الدينية والمجتمعية.

وأشار مطران الأقباط الكاثوليك إلى أن مصر ستظل قوية بوحدة أبنائها ووعيهم، وقدرتهم على حماية نسيجها الوطني، داعيًا الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والسلام، وأن يملأ القلوب بالمحبة من أجل بناء الوطن، مثمنًا دور القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن والسلام معربًا عن تقديره لحرص محافظ أسيوط على المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

واختتمت الاحتفالية برسالة تؤكد أن السلام والتعايش المشترك يمثلان حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، في إطار المبادرات السنوية التي تهدف إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع أبناء الوطن.

أسيوط الصلاة والدعاء من أجل السلام اطلبوا السلام مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك الأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس رئيس جامعة أسيوط

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية

وزيرة التنمية المحلية تصل الدقهلية لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

رقمنة

رقمنة بوابات رسوم شحن السيارات لأول مرة في مصر.. تفاصيل

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

