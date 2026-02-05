محافظ أسيوط يشهد يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام بمطرانية الأقباط الكاثوليك

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام، والتي أُقيمت تحت عنوان «اطلبوا السلام»، ونظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة للكنيسة الكاثوليكية، بقاعة السمائيين بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك بمشاركة واسعة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وبرعاية الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاءت الفعالية بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعهم، والعميد أركان حرب وليد عبد العزيز مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والأنبا مرقس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفضيلة الشيخ الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور مرتجي عبدالرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والإعلام والإرشاد الديني، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بساطا أمين عام مساعد بيت العائلة المصرية، إلى جانب القمص مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام بالكنيسة الكاثوليكية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وشخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة للقمص مرقس يوسف، رحب خلالها بالحضور، ثم قدم طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات عرضًا فنيًا بعنوان "أوبريت في حب مصر"، تلاه العرض المسرحي "هو وعيلته" عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، والذي قدمه فريق الصخرة المسرحي.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن السلام والمحبة متجذران في نسيج المجتمع الأسيوطي، مشددًا على أن أبناء المحافظة، مسلمين ومسيحيين، يجمعهم وطن واحد وهوية واحدة، قائلًا نحن جميعًا مصريون، ومسئوليتنا أن نراعي الله في أعمالنا ونبني مستقبلًا قائمًا على التسامح وقبول الآخر، موضحًا أن ما تنعم به مصر من أمن واستقرار وتماسك شعبي يمثل قاعدة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أن السلام يعد الركيزة الأولى للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تحمل رسالة إنسانية راقية تعكس وعي المجتمع وتكاتف المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات، وتسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف، وبث الطمأنينة والأمل في نفوس المواطنين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتحديات متلاحقة.

كما تضمنت الفعالية صلوات ودعوات من أجل السلام، حيث ألقى الأنبا يوأنس كلمة ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذوكسية، أعقبها دعاء للشيخ سيد عبدالعزيز ممثلًا عن الأزهر الشريف، ثم دعاء لفضيلة الشيخ عيد علي خليفة ممثلًا عن وزارة الأوقاف، تلاه دعاء للأنبا مرقس وليم ممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية، ثم القس رفيق ثابت ممثلًا عن الكنيسة الإنجيلية.

واختتمت الفعالية بكلمة الأنبا دانيال لطفي، راعي الاحتفالية، الذي أكد أن السلام لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل بصناعه وحراسه الذين يعملون على ترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل المجتمع، موضحًا أن صناع السلام هم من يختارون الحوار بدلًا من العنف، ويسعون لجمع القلوب لا تفريقها، باعتبار أن صناعة السلام مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المؤسسات الدينية والمجتمعية.

وأشار مطران الأقباط الكاثوليك إلى أن مصر ستظل قوية بوحدة أبنائها ووعيهم، وقدرتهم على حماية نسيجها الوطني، داعيًا الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والسلام، وأن يملأ القلوب بالمحبة من أجل بناء الوطن، مثمنًا دور القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن والسلام معربًا عن تقديره لحرص محافظ أسيوط على المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

واختتمت الاحتفالية برسالة تؤكد أن السلام والتعايش المشترك يمثلان حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك، في إطار المبادرات السنوية التي تهدف إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع أبناء الوطن.