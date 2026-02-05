محافظ أسيوط ووفد "الاتحاد الأوروبي" يتفقدون تطوير منظومة رعاية ذوي الهمم

زار اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق، يرافقه وفد رفيع المستوى من مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة – تجارة TIGARA" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس، في لفتة تعكس اهتمام المحافظة بملف الرعاية الاجتماعية.

تأتي هذه الجولة لتسليط الضوء على الجهود المحلية في دمج ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ضمن رؤية شاملة للتنمية.

شملت الجولة تفقد أعمال التطوير التي تمت بأقسام الإقامة الداخلية والعيادات الطبية المجهزة بأحدث المستلزمات، ومنها عيادات الأسنان والباطنة والعلاج الطبيعي، وأكد محافظ أسيوط أن المدرسة لا تكتفي بالدور التعليمي، بل تقدم منظومة رعاية طبية متكاملة عبر توفير أطباء مقيمين على مدار الساعة وصرف الأدوية مجاناً داخل المدرسة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، كما استعرض التعاون المثمر مع شركاء التنمية في تجهيز غرف متخصصة لتنمية القدرات، بما يضمن تقديم خدمة تليق بهذه الفئة الغالية.

وفي خطوة رائدة لتمكين أسر الطلاب، أوضح المحافظ أنه تم فتح باب تعلم الحرف اليدوية للأمهات داخل المدرسة، مع المساهمة في تسويق منتجاتهن لدعم تحولهن إلى “أسر منتجة”.

وأشار إلى إتاحة فرص عمل للأمهات داخل المنشأة، لضمان تواجد الأم بجانب طفلها وتقديم الدعم النفسي والمادي لها في آن واحد، كما تفقد الوفد أعمال تطوير غرف الإقامة ورفع كفاءة الأثاث، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل قبل التعليمي.

من جانبهم، أبدى أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو إعجابهم بالنموذج المتكامل الذي تقدمه المدرسة، مشيدين بجهود المحافظ في تذليل العقبات وتوفير بيئة آمنة ومتطورة للطلاب. وأكد الحضور أن الاهتمام بالجانب الإنساني والتمكين الاقتصادي لأسر ذوي الهمم يمثل حجر الزاوية في استدامة التنمية.