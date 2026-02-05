قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي

سارة عبد الله

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير، الجدل بشأن صفقات نادي الزمالك، مقارنة بصفقات الأهلي.

وكتب "الدردير" عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك ده فلوسه حلال جاب آدم كايد بعقد 200 ألف دولار ولسه ماخدش حقه لحد دلوقتي ولا اشتكى ولا اتكلم ولا عمل ضجيج ونزل الملعب يرد بكورة وأداء ويثبت إنه قيمة حقيقية آدم كايد لاعب بيلعب بعقله قبل رجله وبيجري وبيضغط وبيصنع وبيسجل وبيحرك الفريق كله وبقى أفضل خط وسط في إفريقيا والوطن العربي بالأداء مش بالإعلام ولا بالأرقام”.

وتابع: “وفي الناحية التانية الأهلي جاب بن رمضان بأربعة ملايين دولار وبيقبض اتنين ونص مليون في الموسم وبقاله موسم كامل عايش على هدف قدام بورتو ولا قادر يكمل ستين دقيقة ولا يعمل الفارق اللي يوازي اللي اتدفع فيه”.

واختتم: “الفرق واضح بين لاعب بيلعب عشان الاسم والشعار وبيحترم الفانلة وبين لاعب بيلعب عشان الفلوس وبس الزمالك دايما كسبان برجالته وآدم كايد نموذج للاعب اللي قيمته في الملعب مش في عقده”.

