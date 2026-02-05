الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير، الجدل بشأن صفقات نادي الزمالك، مقارنة بصفقات الأهلي.

وكتب "الدردير" عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك ده فلوسه حلال جاب آدم كايد بعقد 200 ألف دولار ولسه ماخدش حقه لحد دلوقتي ولا اشتكى ولا اتكلم ولا عمل ضجيج ونزل الملعب يرد بكورة وأداء ويثبت إنه قيمة حقيقية آدم كايد لاعب بيلعب بعقله قبل رجله وبيجري وبيضغط وبيصنع وبيسجل وبيحرك الفريق كله وبقى أفضل خط وسط في إفريقيا والوطن العربي بالأداء مش بالإعلام ولا بالأرقام”.

وتابع: “وفي الناحية التانية الأهلي جاب بن رمضان بأربعة ملايين دولار وبيقبض اتنين ونص مليون في الموسم وبقاله موسم كامل عايش على هدف قدام بورتو ولا قادر يكمل ستين دقيقة ولا يعمل الفارق اللي يوازي اللي اتدفع فيه”.

واختتم: “الفرق واضح بين لاعب بيلعب عشان الاسم والشعار وبيحترم الفانلة وبين لاعب بيلعب عشان الفلوس وبس الزمالك دايما كسبان برجالته وآدم كايد نموذج للاعب اللي قيمته في الملعب مش في عقده”.