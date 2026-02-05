قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج – التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – حقق حصادًا طبيًا متميزًا خلال عام 2025، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاقه، مع توسع ملحوظ في الخدمات العلاجية والتشخيصية وخطوات متقدمة نحو الجودة والاعتماد الصحي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات الخارجية استقبلت 61,470 مترددًا، فيما تم حجز 5,249 مريضًا بالأقسام الداخلية، وتعاملت أقسام الطوارئ (القلب – الجهاز الهضمي – جراحة القلب) مع 17,751 حالة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية.

 403 عمليات دقيقة

وفي مجال جراحات القلب، أُجريت 403 عمليات دقيقة، بينما سجلت أقسام الأشعة 5,606 أشعة عادية، 421 أشعة مقطعية، 7,574 سونار على البطن، و501 حالة دوبلر.

كما شهدت وحدة المناظير إجراء 1,407 منظار معدة، 702 منظار قولون، و76 منظار قنوات مرارية، فيما استقبل معمل التحاليل 49,283 مريضًا لدعم التشخيص الدقيق.

وفي قسم القلب، تم إجراء 7,729 إيكو قلب، 1,486 قسطرة تشخيصية، 997 قسطرة علاجية، تركيب 1,426 دعامة، التعامل مع 453 حالة قسطرة طوارئ، وتركيب 53 منظمًا لضربات القلب.

وأضافت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المركز حصل في النصف الثاني من 2025 على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مع تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد وتركيب وتشغيل جهاز قسطرة حديث بدلاً من القديم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد خليفة، مدير المركز، استمرار الجهود في التعليم الطبي المستمر، حيث حصل عدد من الأطباء على درجات علمية متقدمة (ماجستير – زمالة – دكتوراه)، إلى جانب تنظيم أيام علمية ومؤتمرات بارزة، أبرزها المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب، والمؤتمر السنوي الثالث لقسم الجهاز الهضمي والكبد.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام المركز بتقديم رعاية متخصصة عالية الجودة، ودوره الرائد في خدمة أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.

مركز القلب الجهاز الهضمي سوهاج إنجازات طبية وزارة الصحة والسكان مركز القلب والجهاز الهضمي الاعتماد الصحي ماجستير زمالة دكتوراه

