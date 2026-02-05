محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 63.8%، وذلك عقب استكمال جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



وأكد محافظ البحر الأحمر أن إعلان النتيجة جاء بعد استيفاء كافة إجراءات سير الامتحانات وفق الضوابط والقرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مع الالتزام بمعايير الدقة والشفافية.



وأشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام عُقدت داخل 65 لجنة امتحانية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 6442 طالبًا وطالبة، وفق المؤشرات الإحصائية المعتمدة لنتيجة الفصل الدراسي الأول – يناير 2026.



وأوضح المحافظ أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتربية الخاصة (الصم – المكفوفين – التلمذة الصناعية) أسفرت عن تحقيق نسبة نجاح بلغت 100%، ما يعكس الجهود المستمرة في دعم ورعاية طلاب التربية الخاصة، وتوفير منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجاتهم الخاصة.



كما أشار إلى أن مؤشرات امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للفصل الدراسي الأول – يناير 2026، سجلت نسبة نجاح بلغت 89%، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير التعليم الفني والمهني وربطه بمتطلبات سوق العمل.



وثمّن محافظ البحر الأحمر الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم، ولجان التصحيح والكنترولات، وكافة القائمين على الامتحانات، مشيدًا بالالتزام والانضباط الذي صاحب أعمال الامتحانات، والالتزام بالتوقيت المحدد لإعلان النتيجة.



ووجّه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومؤكدًا للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق ضرورة مواصلة الاجتهاد وبذل مزيد من الجهد، مع استمرار المحافظة في دعم المنظومة التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.



ويمكن الاطلاع على النتيجة الكاملة من خلال الرابط الرسمي التالي:

https://drive.google.com/.../1O8vBWbjmTbzVyb4Lzun.../view...