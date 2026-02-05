قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 63.8%، وذلك عقب استكمال جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إعلان النتيجة جاء بعد استيفاء كافة إجراءات سير الامتحانات وفق الضوابط والقرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مع الالتزام بمعايير الدقة والشفافية.

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام عُقدت داخل 65 لجنة امتحانية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 6442 طالبًا وطالبة، وفق المؤشرات الإحصائية المعتمدة لنتيجة الفصل الدراسي الأول – يناير 2026.

وأوضح المحافظ أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتربية الخاصة (الصم – المكفوفين – التلمذة الصناعية) أسفرت عن تحقيق نسبة نجاح بلغت 100%، ما يعكس الجهود المستمرة في دعم ورعاية طلاب التربية الخاصة، وتوفير منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجاتهم الخاصة.

كما أشار إلى أن مؤشرات امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للفصل الدراسي الأول – يناير 2026، سجلت نسبة نجاح بلغت 89%، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير التعليم الفني والمهني وربطه بمتطلبات سوق العمل.


وثمّن محافظ البحر الأحمر الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم، ولجان التصحيح والكنترولات، وكافة القائمين على الامتحانات، مشيدًا بالالتزام والانضباط الذي صاحب أعمال الامتحانات، والالتزام بالتوقيت المحدد لإعلان النتيجة.

ووجّه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومؤكدًا للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق ضرورة مواصلة الاجتهاد وبذل مزيد من الجهد، مع استمرار المحافظة في دعم المنظومة التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

ويمكن الاطلاع على النتيجة الكاملة من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://drive.google.com/.../1O8vBWbjmTbzVyb4Lzun.../view...

نتيجة الاعدادية البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد