سوزي الأردنية تنهي إجراءات صحة إفراج بقضية شيك بعد ترحيلها للمحكمة

رحلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة البلوجر سوزي الأردنية إلى محكمة جنوب القاهرة لعمل صحة إفراج في قضية شيك حصلت بها على براءة.

وأنهت سوزي الأردنية إجراءات صحة الإفراج من النيابة المختصة وتم إعادتها مرة أخرى لمحبسها للنظر في مدى طلبها في قضايا أخرى من عدمه لإخلاء سبيلها.

وتعذر خروج التيك توكر سوزي الأردنية، من محبسها بقسم شرطة التجمع الاول بسبب وجود أحكام قضائية ضدها في شيكات.

وكان أنهى محامي سوزي الأردنية، امس إجراءات الإفراج عن موكلته في اتهامها بغسل الأموال ولكن أثناء عمل التحريات عنها تبين وجود أحكام ضدها.

أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية، حكمها على المتهمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".

كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.