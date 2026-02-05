قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية

منتصر الرفاعي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن انتقال نبيل عماد «دونجا» إلى صفوف نادي النجمة السعودي جاء كأفضل الخيارات المتاحة خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة كافة السيناريوهات الممكنة بما يخدم مصلحة النادي.

عرض سعودي وتأجيل الحسم

وأوضح المصدر أن عرض نادي النجمة السعودي للتعاقد مع دونجا وصل إلى الزمالك منذ أسبوع وشهدت الساعات الأولى رفضًا مبدئيًا لإتمام الصفقة، خاصة بعد تلقي الإدارة وعودًا من أحد محبي النادي بسداد جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجاري. 

وتم الاتفاق على الانتظار حتى يوم الاثنين الماضي لوصول المبلغ إلا أن ذلك لم يحدث، ليصبح إتمام الصفقة أمرًا لا مفر منه.

وأضاف أن بيع دونجا ساهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية الواقعة على فريق الكرة، إلى جانب توفير سيولة تساعد النادي على الوفاء بالتزاماته تجاه أربعة لاعبين أجانب كان يحق لهم فسخ تعاقدهم في أي وقت حال عدم الحصول على مستحقاتهم.

عقد دونجا ومستحقاته المالية

وأشار المصدر إلى أن عقد نبيل عماد دونجا كان ممتدًا لموسم ونصف، وكان من الطبيعي أن يبدأ اللاعب التفكير في تجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي فضلًا عن امتلاكه مستحقات مالية لدى النادي تتجاوز 20 مليون جنيه. 

وأكد أن الإدارة فضّلت إتمام الصفقة مع تنازل اللاعب عن مستحقاته بدلًا من الانتظار وزيادة الأعباء المالية على خزينة النادي.

ثقة في تجاوز الأزمة

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على ثقة إدارة الكرة في تجاوز أزمة المستحقات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن لاعبي الفريق يتحلون بروح المسؤولية تجاه ناديهم، ولديهم الرغبة في تقديم الأفضل ومساندة الزمالك لتحقيق أهدافه وطموحاته خلال الموسم الحالي.

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

