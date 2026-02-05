قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وبطارية جبارة .. هاتف iQOO 15 Ultra يغزو الأسواق

هاتف iQOO 15 Ultra
هاتف iQOO 15 Ultra

أصبح هاتف iQOO 15 Ultra رسميًا الآن  أول هاتف iQOO مزود بمروحة تبريد نشطة و  يستحق لقب “Ultra”.

ويستمد هاتف Ultra قوته من معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف iQOO 15 الأساسي . 

 هاتف iQOO 15 Ultra

 هاتف iQOO 15 Ultra

يعمل هاتف iQOO 15 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وشريحة الألعاب Q3 وبالحديث عن الجانب المخصص للألعاب في هاتف Ultra، فهو مزود بزرين جانبيين بتردد 600 هرتز لتوفير تحكم إضافي يدعم كل منهما إيماءات النقر والتمرير القابلة للتخصيص بالإضافة إلى محركات اهتزاز ثنائية المحور ومكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة. 

ميزات  هاتف iQOO 15 Ultra 

تتميز الشاشة الكبيرة OLED مقاس 6.85 بوصة بتردد 144 هرتز، وهي لوحة سامسونج M14 LTPO. تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid وZreal، وتوفر تغطية لونية بنسبة 118% من نطاق ألوان P3. 

يصل سطوع الشاشة الكامل إلى 2600 شمعة/م²، كما تدعم خاصية التعتيم DC. توفر الشاشة معدل استجابة لمس متعدد الأصابع بتردد 480 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب.

يحتوي هاتف iQOO 15 Ultra على شاشة LTPO OLED مقاس 6.85 بوصة بتردد 144 هرتز
تتميز بطارية الهاتف بسعة 7400 مللي أمبير/ساعة وكثافة طاقة تبلغ 867 واط/لتر (يبلغ سمك الهاتف 8.7 ملم ووزنه 227 غرامًا). يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط (55 واط PPS) والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. للمقارنة، يحتوي هاتف iQOO 15 الأساسي (8.1 ملم، 215 جرامًا) على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة بنفس إمكانيات الشحن.

معالج Snapdragon 8 Elite

ميزات التصوير 

بالانتقال إلى ميزات التصوير ، يتميز هاتف iQOO 15 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (IMX921، حجم 1/1.56 بوصة، مع تثبيت بصري CIPA 4.5)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x (حجم 1/1.95 بوصة، فتحة عدسة f/2.65، مع تثبيت بصري CIPA 4.5)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 107 درجة (حجم 1/2.76 بوصة، فتحة عدسة f/2.05).

 أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وهي في الأساس نفس كاميرا هاتف iQOO 15 العادي.

يحتوي هاتف iQOO 15 Ultra على كاميرات خلفية بدقة 50+50+50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
ومن المواصفات الأخرى التي تستحق الذكر قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الجديد والأسرع، ويتوفر هاتف iQOO 15 Ultra حاليًا للحجز المسبق على متجر فيفو 

هاتف iQOO 15 Ultra هاتف IQOO ذاكرة وصول عشوائي هاتف Ultra لوحة سامسونج كاميرا السيلفي ذاكرة تخزين هاتف ألعاب

