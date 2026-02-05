بأقوى معالج وبطارية جبارة .. هاتف iQOO 15 Ultra يغزو الأسواق

أصبح هاتف iQOO 15 Ultra رسميًا الآن أول هاتف iQOO مزود بمروحة تبريد نشطة و يستحق لقب “Ultra”.

ويستمد هاتف Ultra قوته من معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف iQOO 15 الأساسي .

يعمل هاتف iQOO 15 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وشريحة الألعاب Q3 وبالحديث عن الجانب المخصص للألعاب في هاتف Ultra، فهو مزود بزرين جانبيين بتردد 600 هرتز لتوفير تحكم إضافي يدعم كل منهما إيماءات النقر والتمرير القابلة للتخصيص بالإضافة إلى محركات اهتزاز ثنائية المحور ومكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة.

ميزات هاتف iQOO 15 Ultra

تتميز الشاشة الكبيرة OLED مقاس 6.85 بوصة بتردد 144 هرتز، وهي لوحة سامسونج M14 LTPO. تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid وZreal، وتوفر تغطية لونية بنسبة 118% من نطاق ألوان P3.

يصل سطوع الشاشة الكامل إلى 2600 شمعة/م²، كما تدعم خاصية التعتيم DC. توفر الشاشة معدل استجابة لمس متعدد الأصابع بتردد 480 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب.

تتميز بطارية الهاتف بسعة 7400 مللي أمبير/ساعة وكثافة طاقة تبلغ 867 واط/لتر (يبلغ سمك الهاتف 8.7 ملم ووزنه 227 غرامًا). يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط (55 واط PPS) والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. للمقارنة، يحتوي هاتف iQOO 15 الأساسي (8.1 ملم، 215 جرامًا) على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة بنفس إمكانيات الشحن.

ميزات التصوير

بالانتقال إلى ميزات التصوير ، يتميز هاتف iQOO 15 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (IMX921، حجم 1/1.56 بوصة، مع تثبيت بصري CIPA 4.5)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x (حجم 1/1.95 بوصة، فتحة عدسة f/2.65، مع تثبيت بصري CIPA 4.5)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 107 درجة (حجم 1/2.76 بوصة، فتحة عدسة f/2.05).

أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وهي في الأساس نفس كاميرا هاتف iQOO 15 العادي.

ومن المواصفات الأخرى التي تستحق الذكر قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الجديد والأسرع، ويتوفر هاتف iQOO 15 Ultra حاليًا للحجز المسبق على متجر فيفو