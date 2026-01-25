قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي فإن شركة iQOO تعتزم إطلاق هاتف iQOO 15 Ultra في أوائل فبراير ، وقد بدأت الشركة في مشاركة التفاصيل حول ما يميز هاتفها الجديد عن الهواتف الرائدة الأخرى.

ووفقًا لمدير منتجات iQOO، سيكون هاتف iQOO 15 Ultra أول هاتف ذكي يتميز بوجود أزرار جانبيه يمكنها التحكم باللمس و توضع على جانبي الهاتف بالقرب من الأزرار الرئيسية، لذا عند حمل الهاتف أفقيًا، تستقر الأصابع بشكل طبيعي على الأزرار.

وأعلنت شركة iQOO أن الهاتف يوفر عناصر تحكم خيارات متقدمة لتعيين الأزرار، بما في ذلك وظائف الاختصارات، مما يسمح للمستخدمين بتجاوز مجرد النقر.

ومن الناحية التقنية، تعمل أزرار الكتف بمعدل استجابة لمس يبلغ 600 هرتز، وهو ما تصفه شركة iQOO بأنه رائد في هذا المجال.

و يستخدم النظام شريحتين تحكم مستقلتين، مما يُمكّن كل زر كتف من إرسال المدخلات بشكل منفصل. ويهدف هذا التصميم إلى تقليل تأخير الإدخال وتحسين الدقة.

كما أضافت الشركة خوارزمية جديدة مضادة للتعرق لمعالجة المشكلات التي تظهر عادةً أثناء جلسات اللعب الطويلة.

على الجانب الآخر بخلاف أزرار الكتف التقليدية التي تعمل بالضغط، يتجنب هاتف iQOO 15 Ultra استخدام المكونات الميكانيكية تمامًا. وبفضل اقترانه بمحرك خطي، يحاكي الهاتف استجابة لمسية ثابتة حتى مع الاستخدام المطول.

وبما أنه لا توجد أجزاء متحركة، تؤكد iQOO أن الأزرار لا تتعرض للتآكل الميكانيكي. وهذا يعني أيضاً عمرًا افتراضيًا غير محدود تقريبًا. كما يُحسّن التصميم المُسطّح مقاومة العرق والماء، ويقلل من احتمالية تراكم الغبار والأوساخ.

 ومن المزايا الأخرى عدم وجود تأخير في إعادة الضبط، مما يُساعد على تقليل زمن الاستجابة ويُتيح إدخالات متواصلة أكثر سلاسة.

