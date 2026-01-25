بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي فإن شركة iQOO تعتزم إطلاق هاتف iQOO 15 Ultra في أوائل فبراير ، وقد بدأت الشركة في مشاركة التفاصيل حول ما يميز هاتفها الجديد عن الهواتف الرائدة الأخرى.

ووفقًا لمدير منتجات iQOO، سيكون هاتف iQOO 15 Ultra أول هاتف ذكي يتميز بوجود أزرار جانبيه يمكنها التحكم باللمس و توضع على جانبي الهاتف بالقرب من الأزرار الرئيسية، لذا عند حمل الهاتف أفقيًا، تستقر الأصابع بشكل طبيعي على الأزرار.

وأعلنت شركة iQOO أن الهاتف يوفر عناصر تحكم خيارات متقدمة لتعيين الأزرار، بما في ذلك وظائف الاختصارات، مما يسمح للمستخدمين بتجاوز مجرد النقر.

هاتف iQOO 15 Ultra

ومن الناحية التقنية، تعمل أزرار الكتف بمعدل استجابة لمس يبلغ 600 هرتز، وهو ما تصفه شركة iQOO بأنه رائد في هذا المجال.

و يستخدم النظام شريحتين تحكم مستقلتين، مما يُمكّن كل زر كتف من إرسال المدخلات بشكل منفصل. ويهدف هذا التصميم إلى تقليل تأخير الإدخال وتحسين الدقة.

كما أضافت الشركة خوارزمية جديدة مضادة للتعرق لمعالجة المشكلات التي تظهر عادةً أثناء جلسات اللعب الطويلة.

على الجانب الآخر بخلاف أزرار الكتف التقليدية التي تعمل بالضغط، يتجنب هاتف iQOO 15 Ultra استخدام المكونات الميكانيكية تمامًا. وبفضل اقترانه بمحرك خطي، يحاكي الهاتف استجابة لمسية ثابتة حتى مع الاستخدام المطول.

وبما أنه لا توجد أجزاء متحركة، تؤكد iQOO أن الأزرار لا تتعرض للتآكل الميكانيكي. وهذا يعني أيضاً عمرًا افتراضيًا غير محدود تقريبًا. كما يُحسّن التصميم المُسطّح مقاومة العرق والماء، ويقلل من احتمالية تراكم الغبار والأوساخ.

ومن المزايا الأخرى عدم وجود تأخير في إعادة الضبط، مما يُساعد على تقليل زمن الاستجابة ويُتيح إدخالات متواصلة أكثر سلاسة.