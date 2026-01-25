قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح
قبل المواجهة.. تعرّف علي مشوار الزمالك والمصري في البطولة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. يتساءل عنه طلاب جميع المراحل الدراسية وأولياء أمورهم .

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه الخميس 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس أمس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، هو نفس الموعد المذكور في الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وهو 7 فبراير 2026 

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا موعد نهاية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه 11 يونيو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 على أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس من المقرر أن يكون 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس السابق توضيحه ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

اجازة نصف العام 2026 موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 اجازة نصف العام وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

ترشيحاتنا

الأهلي

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد