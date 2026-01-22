بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 .. تقدم خدمة الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026

وللإستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026 على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 يمكن الدخول على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 .. خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ادخل علىبوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026

اضغط على نتائج سنوات النقل

ادخل الرقم القومي

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد العام الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اضغط على عرض النتيجة

بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

كما يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزةو الوصول إلى رابط نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي 2026 من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام

ادخل على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة الجيزة

اضغط على نتائج المراحل الأساسية

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

اكتب الرقم القومي

اضغط على عرض النتيجة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سوف يتم إعلان نتيجة سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026 لنحو أكثر من مليون طالب للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الاعدادي www.cairomoe.net وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢ ظهرًا

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف تكون نتيجة سنوات النقل متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤



موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية