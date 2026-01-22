قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
أخبار البلد

ياسمين بدوي

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 .. تقدم خدمة الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026

وللإستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026 على بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 يمكن الدخول على الرابط التالي  https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026 .. خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

  • ادخل علىبوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بالرقم القومي 2026
  • اضغط على نتائج سنوات النقل
  • ادخل الرقم القومي
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

كما يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزةو الوصول إلى رابط نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي 2026  من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام

 

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سوف يتم إعلان نتيجة سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026  لنحو أكثر من مليون طالب للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الاعدادي www.cairomoe.net  وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢ ظهرًا

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف تكون نتيجة سنوات النقل متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤ 
 

 

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

