رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمدارس محافظة القاهرة ، تظهر رسمياً على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي ، بمجرد انتهاء مدرسة الطالب من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولاتها .

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

وللإستعلام عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمدارس محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي يمكن الدخول على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي .. خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل

ادخل على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

اضغط على نتائج سنوات النقل

ادخل الرقم القومي

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد العام الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة .. بالرقم القومي

كما تظهر نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة الجيزة

ويمكن الدخول على رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضعط على https://www.gizaedu.net/results/stages

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة الجيزة

اضغط على نتائج المراحل الأساسية

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

اكتب الرقم القومي

اضغط على عرض النتيجة

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية