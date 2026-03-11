إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء، إنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب له عن ترحيبه بمشاركة إيران في كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت إيران الدولة الوحيدة الغائبة عن قمة التخطيط التي عقدها الفيفا الأسبوع الماضي في أتلانتا للمشاركين في كأس العالم، ما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة منتخبها في البطولة التي ستقام على الأراضي الأمريكية هذا الصيف، في ظل تصاعد التوترات بسبب الحرب الإقليمية.

وكان ترامب أبلغ موقع بوليتيكو الإخباري في وقت سابق بأنه لا يكترث بمشاركة إيران في نهائيات كأس العالم لأنها على حد وصفه "دولة مهزومة بشدة".

وقال إنفانتينو، في منشور على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، وخلال المناقشات، أكد الرئيس ترامب مجددا أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة بالولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأنه يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

وكانت إيران ضمنت مقعدها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تصدرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي، لكن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قال إن شدة الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية لا تبشر بأجواء إيجابية لكأس العالم، المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة إذ ستلعب مباراتين في لوس انجلوس وواحدة في سياتل.

وإذا حلت كل من الولايات المتحدة وإيران في المركز الثاني ضمن مجموعتيهما، فقد يلتقي المنتخبان في مباراة لخروج المغلوب في الثالث من يوليو في دالاس.