المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
اقتصاد

الخطيب: مصر قادرة على توليد 700-1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية لدعم الثورة التكنولوجية

ولاء عبد الكريم

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان: «بين الابتكار والأثر التنموي: دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية»، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، والدكتور حمد الكويتي رئيس حكومة الأمن السيبراني الإماراتية، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وعدد من خبراء التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح الخطيب أن العالم يشهد نقلة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الدول التي لا تواكب هذا التحول ستتأخر بشكل كبير، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين تتصدران هذا المجال، تليهما الإمارات، فيما تسعى السعودية لتعزيز حضورها. وأكد الوزير أن امتلاك التكنولوجيا والأدوات الأساسية هو ما يحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية خمسة عناصر رئيسية: الطاقة، البنية التحتية، الرقائق، النماذج، والتطبيقات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية والرياح، والتي يمكن استثمارها لتلبية احتياجات المستقبل وبناء منظومات ذكاء اصطناعي متقدمة. وأضاف أن مصر قادرة على توليد 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام أحدث التقنيات، ما يؤهلها للعب دور رئيسي على الصعيد التكنولوجي محلياً وإقليمياً. كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وإنشاء نماذج محلية للتطبيقات الذكية لتصبح مصر منتجة للتقنيات وليست متلقية فحسب.

واستعرض الوزير جهود الحكومة في تسريع التحول الرقمي، من خلال رقمنة 41 جهة حكومية وتسهيل إجراءات المستثمرين، بما في ذلك تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الخطوات والإجراءات من 34 إلى 9 خطوات في بعض الأنشطة. كما أشار إلى إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية وربط المصدر بالمستورد وتوفير معلومات دقيقة لدعم الصادرات الرقمية، بما يسهم في رفع مساهمة التجارة في الناتج المحلي إلى 30%، وتحقيق هدف رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون لاعباً أساسياً في الثورة التكنولوجية المقبلة، من الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والموقع الاستراتيجي للبيانات إلى الكوادر البشرية المؤهلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توطين مراكز البيانات، وتطوير التطبيقات المحلية، وتعزيز الصادرات الرقمية ضمن بيئة استثمارية محفزة، لاستثمار الفرصة التاريخية وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

سور مجرى العيون

مصدر لـ"صدى البلد": لا فتحات جديدة في سور مجري العيون

برعاية قطرية .. الاتفاق على إقامة المنتدى الإعلامي لإتحاد الإذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي سبتمبر المقبل

الدوحة تستضيف المنتدى الإعلامي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في سبتمبر المقبل

نقيب الأشراف

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

