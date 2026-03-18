وزير التعليم يعلن 5 قرارات هامة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من القرارات الهامة التي تنفذها الوزارة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل في:

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين

توفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية

تعزيز فرص توظيف خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في سوق العمل.

التوسع في إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في مجالات تطوير البرامج الدراسية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا .

وزير التعليم : المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية، والإستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.