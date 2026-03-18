صفارات إنذار ودوي انفجارات.. إسرائيل ترصد هجومًا صاروخيًا إيرانيًا جديدًا باتجاه الأراضي المُحتلة
6 شهداء في الغارات الإسرائيلية على بيروت.. والدفاع الجوي السعودي يتصدّى لمُسيرات
فلاش باك | ماذا حدث في نهائي أمم إفريقيا 2025؟ وما هي العقوبات من الكاف ضد المغرب والسنغال؟
وزير التعليم يعلن 5 قرارات هامة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية
جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم
تقلبات جوية .. أمطار متوسطة تضرب مناطق متفرقة بمدينة الغردقة
الجيش الإسرائيلي يُنهي سلسلة غارات استهدفت مراكز قيادة للنظام الإيراني
طهران تعدم رجلًا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق إنذارات بالإخلاء ويشن غارات على جنوب لبنان
الإمارات تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
للاطمئنان عليه .. وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية لمحمد حمدي بعد إصابته الخطيرة
بين القرآن والحلم الأبيض .. «إسراء محيي» قصة بنت سوهاجية حفظت كتاب الله وتحلم بالطب |فيديو وصور
وزير التعليم يعلن 5 قرارات هامة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددا من القرارات الهامة التي تنفذها الوزارة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل في:

  •  التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات
  • تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
  • توفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية
  • تعزيز فرص توظيف خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في سوق العمل.
  • التوسع في إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في مجالات تطوير البرامج الدراسية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا .

وزير التعليم :  المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية، والإستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.

وكان قد  عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

أحمد فهيم

أحمد فهيم: تمنيت تقديم دور الرئيس الراحل أنور السادات

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

