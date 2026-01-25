قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
اقتصاد

فرص استثمارية مختلفة.. هيئة الاستثمار تستقبل وفد مجلس الأعمال المصري الكندي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد من رجال الأعمال الكنديين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال اللقاء، قدمت الهيئة عرضاً شاملاً حول مناخ الاستثمار في مصر، مستعرضة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي للدولة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب عرض الخريطة الاستثمارية التي تضم  فرص استثمارية في مختلف القطاعات.

مجمع خدمات الاستثمار

كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات الاستثمار، والذي يوفر إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي،  بالإضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها المستثمرون عبر منصة رقمية موحدة.

وتناول الاجتماع مختلف الأنظمة الاستثمارية في مصر، بما في ذلك المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

وطرح الوفد الكندي عدداً من الاستفسارات بشأن الأطر التنظيمية للاستثمار في مصر، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية، وإجراءات تأسيس الشركات.

واختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة بين ممثلي مجتمعي الأعمال من الجانبين، أعقبها زيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار، حيث أكدت الهيئة التزامها الكامل بدعم المستثمرين الكنديين وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

هيئة الاستثمار مجلس الأعمال المصري الكندي مصر كندا الاقتصاد

