الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

لليوم الثاني على التوالي .. سعر الدولار ثابت في السوق الرسمية

محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار على مستوى السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 14-3-2026 في يومه الثاني على التوالي.

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة ليصل قبل انتهاء عمله يوم الخميس الماضي بمقدار 38 قرشًا على الأقل.

يرجع متعاملون أسباب استقرار سعر الدولار في يومه الثانى على التوالي لتعطل العمل في البنوك المصرية منذ يوم الخميس الماضي.

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.38 جنيهًا في أخر تداولات رسمية له في السوق الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع .

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو51.94 جنيه للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي و التنمية الصناعية.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإسكدرية، الإمارات دبي الوطني..

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

سج سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  52.39 جنيهًأ للشراء و 52.49 جنيهًأ للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.5 جنيهًا لشراء و 52.6 جنيهًا للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًأ للبيع في ميد بنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

ارشيفي

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف عددا من أهداف جيش الاحتلال

المسجد الأقصى المبارك

التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدينون استمرار إغلاق المسجد الأقصى

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد