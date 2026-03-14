ليفربول يخطط لبديل محمد صلاح.. فتِّش عن نجم برايتون

رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، اختار البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، وسط استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب في ملعب “الأنفيلد”.

ويأتي هذا في وقت ينتهي فيه عقد صلاح- صاحب الـ 33 عامًا- مع النادي في صيف 2027، مع وجود توقعات تشير إلى احتمال رحيله قبل نهاية الموسم الحالي.

تراجع أداء محمد صلاح

شهد الموسم الحالي تراجعًا ملحوظًا في مستوى محمد صلاح، حيث لم يقدم الأداء المعتاد من جانبه، وسجل فقط 5 أهداف خلال 29 جولة في الدوري الإنجليزي.

ويضع هذا الانخفاض في الإنتاجية، إدارة ليفربول، أمام تحدٍ؛ لإيجاد بديل قادر على ملء فراغ النجم المصري في الفريق.

اختيار البديل من قبل سلوت

ذكرت شبكة “teamtalk” العالمية، نقلاً عن “Fichajes” الإسبانية، أن آرني سلوت اختار اللاعب الذي يرغب في ضمه كبديل لصلاح، حيث يعد إيجاد بديل مناسب من أبرز أولويات ليفربول قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوكلت الإدارة المهمة كاملة للمدرب الهولندي.

مينته الخيار الأول

استقر سلوت على نجم برايتون، يانكوبا مينته، البالغ من العمر 21 عامًا؛ ليكون الخيار الأمثل لتعويض صلاح.

وسبق للاعب اللعب تحت قيادة سلوت في فينورد خلال موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة، وساهم في تسجيل 5 أهداف خلال 25 مباراة في الدوري الإنجليزي، وقد تسهل هذه العلاقة السابقة بين اللاعب والمدرب إتمام الصفقة، رغم تعقيداتها المالية.

التحديات المالية والإدارية

يُطالب برايتون بمبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو للتخلي عن مينته، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام ليفربول. 

كما يبقى مصير سلوت في قيادة الفريق الصيف المقبل غير مؤكد، وفي حال تغييره؛ قد تبحث الإدارة عن خيارات أخرى لتعويض رحيل صلاح.

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

