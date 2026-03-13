لاعبو توتنهام لا يستطيعون التأقلم .. تعليق قوي من تيودور قبل مواجهة ليفربول

أقرّ إيجور تيودور، مدرب توتنهام، بأن بعض لاعبيه يكافحون للتأقلم مع الضغط المتزايد، إذ يتجه النادي نحو الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في أحد أسوأ مواسمه منذ جيل.

ويحتل توتنهام، الذي لم يغب عن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبعينيات القرن الماضي، مركزًا متقدمًا بنقطة واحدة فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة، مع تبقي تسع مباريات. ولم يحقق الفريق أي فوز في آخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يعود تاريخها إلى العام الماضي.

كما يعاني الفريق من هزيمة قاسية بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ استبدل تيودور حارس المرمى أنتونين كينسكي في الدقيقة 17 لارتكابه خطأين أدّيا إلى هدفين.

وبعد المباراة، وصف مدافع توتنهام، ميكي فان دي فين، هذه الفترة بأنها مروعة للغاية، وأنه لم يعد يتفقد هاتفه.

وقال تيودور يوم الجمعة في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام ليفربول يوم الأحد في الدوري: "بعضهم لا يستطيعون التأقلم، هذا مؤكد، وبعضهم الآخر، بمجرد وصولك، يمكنك مساعدتهم، لذا، أحيانًا لا يمكنك فعل أي شيء، لكن في معظم الأحيان يمكنك إحداث تغييرات ولو بسيطة، وتقديم مساعدة متواضعة، ولكن ما أحب قوله دائمًا للاعبين هو: لا تستسلموا لليأس".

ويواجه تيودور نفسه ضغوطًا كبيرة بعد أن بدأ فترة توليه المسؤولية المؤقتة بأربع هزائم متتالية، ووجه تحديًا للاعبيه قائلًا: "يمكنكم البكاء أو يمكنكم القتال".

وأضاف: "الزجاجة دائمًا نصف فارغة أو نصف ممتلئة، هنا، لا يوجد شيء ممتلئ. هناك الكثير من الأشياء الفارغة، أعتقد أن اللاعبين سينظرون إلى هذا التحدي كفرصة، سنقف بشجاعة لتغيير الأمور بعد هذه الفترة - سيصبحون أشخاصًا أفضل ولاعبين أفضل".

قائمة الغائبين تتزايد

يزيد من مشاكل تيودور قائمة الغائبين التي تتزايد أسبوعًا بعد أسبوع.

إلى جانب إصابات لاعبين أساسيين مثل جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ومحمد قدوس، ورودريجو بنتانكور، يُعاقب فان دي فين بالإيقاف، بينما سيغيب كريستيان روميرو وجواو بالينيا عن مباراة أنفيلد بسبب بروتوكولات الارتجاج الدماغي بعد اصطدام رؤوسهما في مباراة أتلتيكو مدريد.

وأعلن تيودور يوم الجمعة انضمام إيف بيسوما إلى قائمة المصابين أيضًا.

عودة فيكاريو لحراسة المرمى

أكد تيودور عودة جولييلمو فيكاريو لحراسة مرمى ليفربول بعد استبعاده من مباراة أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك، أكد المدرب الكرواتي أن كينسكي سيلعب مباريات هذا الموسم "بالتأكيد" رغم أدائه الكارثي في مدريد.

واختتم تيودور: "عاد في اليوم التالي وكان جيدًا جدًا في التدريبات، يمتلك القوة والمهارة، أمامه مستقبل باهر".