قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح
حملات مفاجئة في الفيوم.. حماية المستهلك يضبط 6 مخالفات ويحيل المتلاعبين بالأسعار للنيابة
الحرب مستمرة .. تعليمات جديدة لرئيس أركان جيش الاحتلال بالاستعداد لمعركة طويلة
مش عاوز أدخل السجن.. نائب ترامب يتهرب من سؤال حساس حول حرب إيران
حسن الخاتمة.. وفاة مُصلِّي ساجدا بالمنوفية خلال صلاة العشاء
لا يمكن استبعادنا.. منتخب إيران يرد على تصريحات ترامب
نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم GMC تيرين 2026 الجديدة؟
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 24 .. الإرهاب يستهدف كمين محمد زكي بمدينة نصر
أهمية نعمة الأمن في استقرار المجتمعات.. درس التراويح بالجامع الأزهر
مدرب مصطفى محمد .. خليلودزيتش : جئت لإنقاذ نادي نانت من الهبوط
مفتي الديار المصرية يوضح صفات الزوجة المثالية .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو توتنهام لا يستطيعون التأقلم .. تعليق قوي من تيودور قبل مواجهة ليفربول

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

أقرّ إيجور تيودور، مدرب توتنهام، بأن بعض لاعبيه يكافحون للتأقلم مع الضغط المتزايد، إذ يتجه النادي نحو الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في أحد أسوأ مواسمه منذ جيل.

ويحتل توتنهام، الذي لم يغب عن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبعينيات القرن الماضي، مركزًا متقدمًا بنقطة واحدة فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة، مع تبقي تسع مباريات. ولم يحقق الفريق أي فوز في آخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يعود تاريخها إلى العام الماضي.

كما يعاني الفريق من هزيمة قاسية بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ استبدل تيودور حارس المرمى أنتونين كينسكي في الدقيقة 17 لارتكابه خطأين أدّيا إلى هدفين. 

وبعد المباراة، وصف مدافع توتنهام، ميكي فان دي فين، هذه الفترة بأنها مروعة للغاية، وأنه لم يعد يتفقد هاتفه.

وقال تيودور يوم الجمعة في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام ليفربول يوم الأحد في الدوري: "بعضهم لا يستطيعون التأقلم، هذا مؤكد، وبعضهم الآخر، بمجرد وصولك، يمكنك مساعدتهم، لذا، أحيانًا لا يمكنك فعل أي شيء، لكن في معظم الأحيان يمكنك إحداث تغييرات ولو بسيطة، وتقديم مساعدة متواضعة، ولكن ما أحب قوله دائمًا للاعبين هو: لا تستسلموا لليأس".

ويواجه تيودور نفسه ضغوطًا كبيرة بعد أن بدأ فترة توليه المسؤولية المؤقتة بأربع هزائم متتالية، ووجه تحديًا للاعبيه قائلًا: "يمكنكم البكاء أو يمكنكم القتال".

وأضاف: "الزجاجة دائمًا نصف فارغة أو نصف ممتلئة، هنا، لا يوجد شيء ممتلئ. هناك الكثير من الأشياء الفارغة، أعتقد أن اللاعبين سينظرون إلى هذا التحدي كفرصة، سنقف بشجاعة لتغيير الأمور بعد هذه الفترة - سيصبحون أشخاصًا أفضل ولاعبين أفضل".

قائمة الغائبين تتزايد

يزيد من مشاكل تيودور قائمة الغائبين التي تتزايد أسبوعًا بعد أسبوع.

إلى جانب إصابات لاعبين أساسيين مثل جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ومحمد قدوس، ورودريجو بنتانكور، يُعاقب فان دي فين بالإيقاف، بينما سيغيب كريستيان روميرو وجواو بالينيا عن مباراة أنفيلد بسبب بروتوكولات الارتجاج الدماغي بعد اصطدام رؤوسهما في مباراة أتلتيكو مدريد.

وأعلن تيودور يوم الجمعة انضمام إيف بيسوما إلى قائمة المصابين أيضًا.

عودة فيكاريو لحراسة المرمى

أكد تيودور عودة جولييلمو فيكاريو لحراسة مرمى ليفربول بعد استبعاده من مباراة أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك، أكد المدرب الكرواتي أن كينسكي سيلعب مباريات هذا الموسم "بالتأكيد" رغم أدائه الكارثي في مدريد.

واختتم تيودور: "عاد في اليوم التالي وكان جيدًا جدًا في التدريبات، يمتلك القوة والمهارة، أمامه مستقبل باهر".

تيودور توتنهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

معتمد جمال

عرض عربي ضخم لـ معتمد جمال.. هل يرحل عن الزمالك؟

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

سؤال الطفل عمر

هل الاطمئنان على الأهل بالتليفون من صلة الرحم؟.. إمام السيدة زينب يرد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أرجّح أن سيدنا لقمان كان نبيا غير مرسل .. فيديو

الدكتور أحمد عصام فرحات

قبل ما تعلق أو تعمل شير.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف آداب السوشيال ميديا

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد