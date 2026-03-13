بعد خيبة أمل حصانه في الكأس الذهبية.. ريدناب يُعزز مكانته في توتنهام

سعى هاري ريدناب جاهدًا لتعزيز مكانته كرجل إنقاذ توتنهام من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حصانه "ذا جوك بوكس مان" لم يُحقق التوقعات الكبيرة في أحد أعرق سباقات القفز في بريطانيا.

وتصدّر ريدناب، البالغ من العمر 79 عامًا، والمدرب الكروي السابق ذو الشخصية الجذابة، المشهد في مهرجان تشيلتنهام يوم الجمعة بصفته مالكًا لأحد أبرز المرشحين للفوز بكأس الذهب.

إلا أن "ذا جوك بوكس مان" تراجع في السباق في المرحلة الأخيرة، والذي فاز به الحصان "جايليك واريور"، المرشح الأوفر حظاً بنسبة 11-4، بفارق ثمانية أطوال تقريباً.

قبل كأس الذهب، كان ريدناب مطلوبًا بشدة ليس فقط لعلاقاته السابقة مع توتنهام، بل أيضاً لعلاقاته في عالم سباقات الخيل.

يُصارع الفريق الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد سُئل ريدناب على قناة ITV البريطانية عما إذا كان بإمكانه العودة إلى النادي الذي درّبه من 2008 إلى 2012 وإنقاذه من الهبوط.

قال ريدناب: "سأذهب وأحاول".

وأضاف: "إذا طلبوا مني ذلك، فسأذهب وأقوم بالمهمة بكل تأكيد".

وكانت آخر وظيفة تدريبية لريدناب مع برمنغهام في دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب) عام 2017.

يُدرب توتنهام حاليًا إيغور تيودور، وهو تحت ضغط كبير بعد خسارته جميع مبارياته الأربع منذ توليه المسؤولية مؤقتًا.

قال ريدناب إنه يشك في أن يُطلب منه أن يحل محل تيودور، إذا رغب توتنهام في إجراء تغيير آخر.

قال ريدناب، الذي وصف كونه محط الأنظار في تشيلتنهام هذا الأسبوع بأنه "ممتع للغاية": "إنهم يعرفون مكاني إذا احتاجوا إليّ".

"لقد كان أسبوعاً رائعاً. لقد استمتعت بكل لحظة فيه"، قال. "كان الفوز بمثابة تتويج لكل هذا، بالطبع".