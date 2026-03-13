قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صن داونز يهزم الملعب المالي بثلاثية ويقترب من نصف نهائي أبطال إفريقيا
دعاء ليلة القدر طويل مكتوب في العشر الأواخر من رمضان.. ردّد أفضل الأدعية
دعاء المطر المستجاب في رمضان.. ردده لعلها تكون ليلة القدر
مجـ زرة حي الراهبات.. استشهاد 6 لبنانيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على النبطية
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قرارات نهائية الآن
هجوم إسرائيلي جديد.. انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية
تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
بعد زيادة البنزين .. أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا
أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر
حيطة دور مخالف وقعت هشمت عربيات الشارع من برج في المنيا وتحرك عاجل للمحافظة | صور
مسلسل روج أسود | زواج مهند حسني ورانيا يوسف يشعل الأحداث
english EN
رياضة

بعد خيبة أمل حصانه في الكأس الذهبية.. ريدناب يُعزز مكانته في توتنهام

مجدي سلامة

سعى هاري ريدناب جاهدًا لتعزيز مكانته كرجل إنقاذ توتنهام من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حصانه "ذا جوك بوكس مان" لم يُحقق التوقعات الكبيرة في أحد أعرق سباقات القفز في بريطانيا.

وتصدّر ريدناب، البالغ من العمر 79 عامًا، والمدرب الكروي السابق ذو الشخصية الجذابة، المشهد في مهرجان تشيلتنهام يوم الجمعة بصفته مالكًا لأحد أبرز المرشحين للفوز بكأس الذهب.

إلا أن "ذا جوك بوكس مان" تراجع في السباق في المرحلة الأخيرة، والذي فاز به الحصان "جايليك واريور"، المرشح الأوفر حظاً بنسبة 11-4، بفارق ثمانية أطوال تقريباً.

قبل كأس الذهب، كان ريدناب مطلوبًا بشدة ليس فقط لعلاقاته السابقة مع توتنهام، بل أيضاً لعلاقاته في عالم سباقات الخيل.

يُصارع الفريق الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد سُئل ريدناب على قناة ITV البريطانية عما إذا كان بإمكانه العودة إلى النادي الذي درّبه من 2008 إلى 2012 وإنقاذه من الهبوط.

قال ريدناب: "سأذهب وأحاول".

وأضاف: "إذا طلبوا مني ذلك، فسأذهب وأقوم بالمهمة بكل تأكيد".

وكانت آخر وظيفة تدريبية لريدناب مع برمنغهام في دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب) عام 2017.

يُدرب توتنهام حاليًا إيغور تيودور، وهو تحت ضغط كبير بعد خسارته جميع مبارياته الأربع منذ توليه المسؤولية مؤقتًا.

قال ريدناب إنه يشك في أن يُطلب منه أن يحل محل تيودور، إذا رغب توتنهام في إجراء تغيير آخر.

قال ريدناب، الذي وصف كونه محط الأنظار في تشيلتنهام هذا الأسبوع بأنه "ممتع للغاية": "إنهم يعرفون مكاني إذا احتاجوا إليّ".

"لقد كان أسبوعاً رائعاً. لقد استمتعت بكل لحظة فيه"، قال. "كان الفوز بمثابة تتويج لكل هذا، بالطبع".

توتنهام بريطانيا ريدناب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

