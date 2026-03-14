دعم غير مسبوق خلال رمضان.. مؤسسات التحالف الوطني سند للأسر الأولى بالرعاية

تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك؛ لتقديم دعم غير مسبوق للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به التحالف لتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ونجح التحالف الوطني- من خلال مؤسساته الأعضاء وشبكة واسعة من المتطوعين- في الوصول إلى نحو 15 مليون مستفيد حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عبر تنفيذ عدد كبير من المبادرات الإنسانية التي شملت توزيع المواد الغذائية، وتنظيم موائد الرحمن، وتقديم الوجبات الساخنة، إلى جانب العديد من صور الدعم المجتمعي المختلفة.

وأكدت أنشطة مؤسسات التحالف خلال الشهر الكريم، أن التحالف بات يمثل سندًا حقيقيًا للأسر الأولى بالرعاية؛ من خلال تقديم دعم واسع النطاق يصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، واصلت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ أنشطتها الإنسانية من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

واستهدفت المبادرة عددًا من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث عملت فرق المتطوعين بالمؤسسة على إيصال كراتين المواد الغذائية إلى المستحقين؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وفي السياق، تواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ أنشطتها اليومية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

وتستمر المائدة الرمضانية التي تقيمها المؤسسة بمحافظة الجيزة في استقبال الصائمين يوميًا، حيث يتم تقديم نحو 20 ألف وجبة يوميًا ما بين إفطار وسحور، لتعد واحدة من أكبر موائد الرحمن التي تنظمها المؤسسة سنويًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تقوم المؤسسة بتسيير سيارات متنقلة تجوب الشوارع والطرق الرئيسية ومحطات المترو والقطارات لتوزيع الوجبات على عابري السبيل والعمال والمسافرين؛ بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وفي السياق، تواصل فرق العمل والمتطوعون بالمؤسسة تجهيز وتوزيع آلاف شنط المواد الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم إرسال المساعدات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما استقبلت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفدًا من شركتي الأمير والوجد للمشاركة في فعاليات تعبئة كراتين المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك؛ تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وشارك وفد الشركتين في أعمال تجهيز وتعبئة الكراتين الغذائية إلى جانب فرق العمل والمتطوعين بالمؤسسة، في إطار دعم جهود المؤسسة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.



وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز جهود العمل المجتمعي، والمساهمة في توسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس قيم التكافل والتضامن التي يتميز بها المجتمع المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وتعكس هذه الأنشطة حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان، من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.