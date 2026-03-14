قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية
يورتشيتش: الشوط الثاني كان الأفضل والاستحواذ من نصيب بيراميدز اليوم
وفاة المطربة الشعبية فاطمة سرحان.. ونادية مصطفى تنعى الراحلة
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالربع الخالي والمنطقة الشرقية
مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مها نصار تهدد شريف سلامة بقتـ.ل نيللى كريم
13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران
موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الملكي
لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة
صدمته سيارة مسرعة.. القصة الكاملة لوفاة أزهري بعد إمامة المصلين في التهجد
من التحليل إلى الضربات .. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في العملية الأمريكية على إيران
دعم غير مسبوق خلال رمضان.. مؤسسات التحالف الوطني سند للأسر الأولى بالرعاية

تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك؛ لتقديم دعم غير مسبوق للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات  الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به التحالف لتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ونجح التحالف الوطني- من خلال مؤسساته الأعضاء وشبكة واسعة من المتطوعين- في الوصول إلى نحو 15 مليون مستفيد حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عبر تنفيذ عدد كبير من المبادرات الإنسانية التي شملت توزيع المواد الغذائية، وتنظيم موائد الرحمن، وتقديم الوجبات الساخنة، إلى جانب العديد من صور الدعم المجتمعي المختلفة.

وأكدت أنشطة مؤسسات التحالف خلال الشهر الكريم، أن التحالف بات يمثل سندًا حقيقيًا للأسر الأولى بالرعاية؛ من خلال تقديم دعم واسع النطاق يصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، واصلت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ أنشطتها الإنسانية من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

واستهدفت المبادرة عددًا من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث عملت فرق المتطوعين بالمؤسسة على إيصال كراتين المواد الغذائية إلى المستحقين؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
 

وفي السياق، تواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ أنشطتها اليومية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

وتستمر المائدة الرمضانية التي تقيمها المؤسسة بمحافظة الجيزة في استقبال الصائمين يوميًا، حيث يتم تقديم نحو 20 ألف وجبة يوميًا ما بين إفطار وسحور، لتعد واحدة من أكبر موائد الرحمن التي تنظمها المؤسسة سنويًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تقوم المؤسسة بتسيير سيارات متنقلة تجوب الشوارع والطرق الرئيسية ومحطات المترو والقطارات لتوزيع الوجبات على عابري السبيل والعمال والمسافرين؛ بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وفي السياق، تواصل فرق العمل والمتطوعون بالمؤسسة تجهيز وتوزيع آلاف شنط المواد الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم إرسال المساعدات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما استقبلت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفدًا من شركتي الأمير والوجد للمشاركة في فعاليات تعبئة كراتين المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك؛ تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وشارك وفد الشركتين في أعمال تجهيز وتعبئة الكراتين الغذائية إلى جانب فرق العمل والمتطوعين بالمؤسسة، في إطار دعم جهود المؤسسة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.


وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز جهود العمل المجتمعي، والمساهمة في توسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس قيم التكافل والتضامن التي يتميز بها المجتمع المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وتعكس هذه الأنشطة حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان، من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

تعليم أسوان ينشر فيديو توعية لغرس قيم المواطنة والانتماء

تعليم أسوان ينشر فيديو عن تاريخ المحافظة ومعالمها السياحية وأثارها

أخبار قنا | إزالة 88 تعديا على الأراضي.. تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

