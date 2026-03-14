تقييد عجوز داخل شرفة دار للمسنين في القاهرة.. الأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تقييد مسن داخل شرفة دار للمسنين بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد الدار محل الواقعة "تعمل دون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة"، وتبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، يبلغ من العمر 70 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وباستدعاء مالكة الدار (مقيمة بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ)، وبمواجهتها؛ أفادت بأن الشخص المشار إليه متواجد في الدار منذ 7 أشهر، وأنه يعاني من أمراض الزهايمر وفرط بالحركة، وأن أبنائه هم من قاموا بإيداعه بالدار.

واتخذت الإجراءات القانونية، كما تم تسليم المذكور لذويه، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم تجاه الدار المشار إليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.