قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تأكيد مقتل لاريجاني .. لماذا توعدت إيران برد موجع لضربة اغتياله؟

علي لاريجاني
محمد على

أعلنت إيران رسمياً في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مقتل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وشخصية رئيسية في القيادة، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في غارة جوية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد تم اغتيال لاريجاني إلى جانب ابنه مرتضى، ونائب المجلس للأمن علي رضا بيات، وآخرين.
وجاء هذا الإعلان عقب تأكيد الحرس الثوري الإيراني مقتل غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج (التعبئة العامة)، والذي أعلنت إسرائيل أيضاً عن مقتله في غارة ليلية يوم الاثنين/الثلاثاء.
أفادت وكالتا أنباء فارس وتسنيم بأن مراسم تشييع جثماني لاريجاني وسليماني ستبدأ الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء في وسط طهران. 

وستُقام المراسم أيضاً لتكريم أكثر من 80 بحاراً إيرانياً لقوا حتفهم عندما أغرقت الولايات المتحدة فرقاطتهم قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس.
 

أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن لاريجاني قُتل في غارة جوية "نفذتها طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية على منزل ابنته".


نتنياهو: فرصة للشعب الإيراني
 

 

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن إسرائيل، بقتلها علي لاريجاني، تمنح الإيرانيين "فرصة لتحديد مصيرهم".

 وفي بيان مصور نشره مكتبه، قال نتنياهو: "هذا الصباح، تخلصنا من علي لاريجاني، القائد الذي كان يدير إيران بفعالية". 

وأضاف: "إننا نزعزع هذا النظام على أمل منح الشعب الإيراني فرصة للتخلص منه".
 أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنه قتل قائد قوات الباسيج في "ضربة دقيقة في طهران". 

وجاء في بيان عسكري: "نفذ سلاح الجو، بتوجيه من معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، ضربة دقيقة في قلب طهران أمس، وأسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج على مدى السنوات الست الماضية".
منذ يوم السبت 28 فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، ردت طهران بشن غارات على إسرائيل ودول إقليمية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

حول رد إيران 


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن البنية السياسية للبلاد لا تزال "بنية متينة للغاية" ولن تتعرض "لضربة قاضية للقيادة الإيرانية" في أعقاب تأكيد مقتل علي لاريجاني.

كان لاريجاني، الذي شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، شخصية محورية في جهاز الأمن الإيراني.

 وفي مقابلة صحفية، بُثت بعد تأكيد طهران نبأ وفاة لاريجاني فجر الأربعاء، أكد عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تدركا بعد أن الحكومة الإيرانية "لا تعتمد على فرد واحد..لا أعرف لماذا لم يفهم الأمريكيون والإسرائيليون هذه النقطة حتى الآن: إن الجمهورية  الإيرانية لديها بنية سياسية قوية مع مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية راسخة"، قال عراقجي.

أكد وزير الخارجية أن "وجود أو غياب فرد واحد لا يؤثر على هذا الهيكل".

 وأشار إلى أنه على الرغم من أن "الأفراد مؤثرون، وكل شخص يؤدي دوره - بعضهم بشكل أفضل، وبعضهم بشكل أسوأ، وبعضهم بشكل أقل - إلا أن المهم هو أن النظام السياسي في إيران هيكل متين للغاية".

أشار عراقجي إلى الخسارة السابقة للمرشد الأعلى السابق للبلاد، علي خامنئي، الذي قُتل خلال المرحلة الأولى من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير. ولاحظ أنه على الرغم من الخسارة الوطنية الفادحة، "استمر النظام" في العمل.

قال الوزير: "لم يكن لدينا أحدٌ أهم من القائد نفسه، وحتى القائد استشهد، ومع ذلك استمر النظام في عمله ووفر بديلاً على الفور". 

وأضاف مؤكداً: "إذا استشهد أي شخص آخر، فسيكون الأمر نفسه"، قائلاً: "إذا استشهد وزير الخارجية، فسيكون هناك في نهاية المطاف من يتولى المنصب".

جاء مقتل لاريجاني، البالغ من العمر 67 عاماً، وهو أحد المقربين من المرشد  الراحل علي خامنئي وخليفته مجتبى خامنئي، إثر هجوم وقع ليلة الاثنين. ويمثل هذا خسارة لأبرز شخصية في قيادة طهران منذ بدء النزاع قبل 19 يوماً.

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
