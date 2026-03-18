صفارات إنذار ودوي انفجارات.. إسرائيل ترصد هجومًا صاروخيًا إيرانيًا جديدًا باتجاه الأراضي المُحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد هجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه الأراضي المحتلة قادمًا من إيران.

دوت مع قدوم الصواريخ صفارات الإنذار، ومر وقت قليل قبل أن تُسمع أصوات انفجارات في سماء القدس المحتلة جراء ضرب بعض الصواريخ أو اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مواصلة النضال والدفاع عن إيران أمام الاحتلال.

وشدد عراقجي على أن القوات الإيرانية ستعمل على استمرار استهداف أي مكان تتجمع فيه القوات الأمريكية، حتى في المناطق القريبة من المدن.