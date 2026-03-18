6 شهداء في الغارات الإسرائيلية على بيروت.. والدفاع الجوي السعودي يتصدّى لمُسيرات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 6 شهداء في الغارات الإسرائيلية على بيروت والضاحية فجر اليوم الأربعاء.

يعد ذلك إستمرار في العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي لا يستهدف فقط حزب الله بل الاصول المدنية.

ويتجاوز عدد الشهداء في لبنان منذ الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ مارس الحالي 900 شهيد.



يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية بقيام المملكة بإسقاط مسيّرة أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات في الرياض.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات «الباسيج»، غلام رضا سليماني، بعد استهدافهما أمس، في الأسبوع الثالث من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، في واحدة من أكثر الضربات حساسية منذ بدء الحرب، ومقتل المرشد علي خامنئي في الضربات الأولى.

وقال مسئول إيراني كبير اليوم، إن المرشد الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لم يعد يحتاج إلى مساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، بعد ما رفض معظم حلفاء الولايات المتحدة طلبه في هذا الشأن.