اقتصاد

وزير الاستثمار بدافوس: مصر داعمة للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا

أ ش أ

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة المصرية على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، ودعم التوسع في هذه المشروعات بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال لقائه مع السيد هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة «يارا» الدولية النرويجية، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة مصر الفاعلة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن منتدى دافوس أتاح عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات العالمية لمناقشة فرص الاستثمار والتحديات المرتبطة بالتجارة والسياسات الاستثمارية.

واستعرض اللقاء أداء شركة «يارا» في السوق المصري، حيث حققت الشركة نتائج مالية إيجابية خلال عامي 2024 و2025، مستفيدة من تراجع أسعار الطاقة والنيتروجين عالميًا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عملياتها في مصر.

وأوضح الوزير أن لـ«يارا» حضورًا طويل الأمد في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتمتلك خمسة مواقع إنتاج بالتعاون مع شركاء محليين، بطاقة إنتاجية تقترب من 100 ألف طن سنويًا.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعمل على توفير الدعم اللازم وتيسير الإجراءات لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، مشددًا على استعداد الدولة لتسهيل كافة الإجراءات ودعم الاستثمارات الكبرى في مجالات الأسمدة والطاقة النظيفة.

من جانبه.. أوضح السيد هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة «يارا» الدولية، أن الشركة تعمل على خطط للتعاون مع شركائها لإنتاج الأمونيا الخضراء، كما بدأت محادثات في مصر لاستكشاف فرص إضافية وتوسيع نطاق إنتاج الأمونيا الخضراء، مؤكدًا اهتمام «يارا» بتعزيز استثماراتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

