أخبار أسوان.. إحياء لذكرى الاحتفال بيوم الشهيد.. ومتابعة لضبط الأسعار وإزالة التعديات ورفع للإشغالات وإصلاح لمياه الشرب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 9/3/2026 أحداث متنوعة .

فقد ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا لضبط الأسعار وذلك لمتابعة آليات إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية والتموينية وعدم التلاعب بها ، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتطبيقاً لقرارات مجلس المحافظين .

محافظ أسوان يترأس إجتماع لجنة ضبط الأسعار.. ويؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين

فى تحرك سريع وعاجل لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى كلف بتنفيذها خلال جولته الميدانية المفاجئة بعدد من المناطق والأحياء السكنية، إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق .



في أسوان.. رفع 143 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق بعدد من المناطق والأحياء السكنية

قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بتوزيع 775 كرتونة مواد غذائية بقرية سبيل العرب بمركز كوم امبو شمال أسوان .



الأورمان توزع 775 كرتونة مواد غذائية بكوم أمبو في أسوان

جهود متنوعة

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف بتكليف شركة الصيانة المختصة لتنفيذ أعمال الإصلاح لعدد 36 ماكينة خاصة بطابعة " برايل " داخل المدرسة ، وتم جاهزية الماكينات للعمل الفورى بمتابعة من إدارة التربية الخاصة بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم .

صيانة ماكينات طابعة برايل وتشغيلها بكفاءة لدعم طلاب مدرسة الأمل للنور والمكفوفين بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن إحياء ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها بطولات وتضحيات أبناء مصر من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ليبقى شامخاً وآمناً ومستقراً أمد الدهر .



محافظ أسوان: ذكرى يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية تتطلب حسماً كاملاً وسرعة غير مسبوقة فى التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية ، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتصالح وتقنين الأراضى ، موجهاً تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة.



محافظ أسوان يشدد على إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة بسرعة قياسية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عامر أبو حلاوة للوقوف على أسباب الإنقطاع بعد ورود بلاغات عديدة لغرفة عمليات المحافظة ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحدوث إنقطاع لمياه الشرب بمنطقة الكرور.



أسوان.. إصلاح كسر بالخط العمومى للمياه بعزبة شنودة بالكرور

