صيانة ماكينات طابعة برايل وتشغيلها بكفاءة لدعم طلاب مدرسة الأمل للنور والمكفوفين بأسوان

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف بتكليف شركة الصيانة المختصة لتنفيذ أعمال الإصلاح لعدد 36 ماكينة خاصة بطابعة " برايل " داخل المدرسة ، وتم جاهزية الماكينات للعمل الفورى بمتابعة من إدارة التربية الخاصة بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم .

يأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الخدمات التى وجه بها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لدعم طلاب مدرسة الأمل للنور والمكفوفين ، عقب جولته المفاجئة للمدرسة ولقائه بأولياء الأمور للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل عاجل .

وسبق ذلك قيام مديرية التربية والتعليم أيضاً بتوفير الأوراق المخصصة للطباعة بطريقة برايل ، إلى جانب إعادة تشغيل الماكينات بكفاءة وإنتظام ، وهو الذى تكامل مع توفير سيارة خاصة بالمدرسة لنقل الطلاب .

جهود متنوعة

وجارى إصلاح السيارة الخاصة بهم ، على أن يتم تسليمها فور الإنتهاء من أعمال الصيانة بما يساهم فى تمكين الطلاب من الحصول على المناهج والمواد التعليمية بسهولة ، وتخفيف أى معاناة كانت تواجههم خلال الفترة الماضية .

وقدم محافظ أسوان شكره للمسئولين بمديرية التربية والتعليم للإستجابة السريعة لأى مطالب تخص الطلاب من ذوى الإعاقة ، والعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن لهم الحصول على حقوقهم التعليمية كاملة ، وتدعم قدراتهم على التحصيل الدراسى والإندماج الإيجابى داخل المجتمع .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأبنائنا من ذوى الإعاقة، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجههم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم ودمجهم فى مختلف مجالات الحياة ، بما يعكس الإهتمام الإنسانى والإجتماعى بهذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع .