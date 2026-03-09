قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيانة ماكينات طابعة برايل وتشغيلها بكفاءة لدعم طلاب مدرسة الأمل للنور والمكفوفين بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف بتكليف شركة الصيانة المختصة لتنفيذ أعمال الإصلاح لعدد 36 ماكينة خاصة بطابعة " برايل " داخل المدرسة ، وتم جاهزية الماكينات للعمل الفورى بمتابعة من إدارة التربية الخاصة بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم .

يأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الخدمات التى وجه بها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لدعم طلاب مدرسة الأمل للنور والمكفوفين ، عقب جولته المفاجئة للمدرسة ولقائه بأولياء الأمور للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل عاجل .

وسبق ذلك قيام مديرية التربية والتعليم أيضاً بتوفير الأوراق المخصصة للطباعة بطريقة برايل ، إلى جانب إعادة تشغيل الماكينات بكفاءة وإنتظام ، وهو الذى تكامل مع توفير سيارة خاصة بالمدرسة لنقل الطلاب .

جهود متنوعة

وجارى إصلاح السيارة الخاصة بهم ، على أن يتم تسليمها فور الإنتهاء من أعمال الصيانة بما يساهم فى تمكين الطلاب من الحصول على المناهج والمواد التعليمية بسهولة ، وتخفيف أى معاناة كانت تواجههم خلال الفترة الماضية .

وقدم محافظ أسوان شكره للمسئولين بمديرية التربية والتعليم للإستجابة السريعة لأى مطالب تخص الطلاب من ذوى الإعاقة ، والعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن لهم الحصول على حقوقهم التعليمية كاملة ، وتدعم قدراتهم على التحصيل الدراسى والإندماج الإيجابى داخل المجتمع .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأبنائنا من ذوى الإعاقة، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجههم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم ودمجهم فى مختلف مجالات الحياة ، بما يعكس الإهتمام الإنسانى والإجتماعى بهذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

بارون ترامب

ارسل ابنك للقتال.. آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"

الخارجية الأردنية:

الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين بالإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية

السلطان هيثم بن طارق سلطان

سلطان عمان يؤكد ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد