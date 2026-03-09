محافظ أسوان يترأس إجتماع لجنة ضبط الأسعار.. ويؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا لضبط الأسعار وذلك لمتابعة آليات إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية والتموينية وعدم التلاعب بها ، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتطبيقاً لقرارات مجلس المحافظين .

حضر الإجتماع اللواء رماح السيد السكرتير المساعد ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى المديريات والجهات التنفيذية من أعضاء اللجنة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمتابعة الأسواق بشكل يومى والتعامل بحسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو إحتكار السلع، موجهاً بسرعة إحالة المخالفين للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبما يحقق الإنضباط الكامل داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين فى الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة .

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتنظيم المزيد من الحملات المشتركة لضمان إستقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، وأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية .

ضبط الأسعار

وخلال الإجتماع وجه عمرو لاشين مدير مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لشن حملات تموينية مكثفة بشكل يومي للمرور على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع والمنتجات بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة ، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار لتلبية كافة الإحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للمشاركة فى الحملات اليومية على الأسواق لضمان سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية المختلفة .

كما كلف محافظ أسوان بضرورة إعداد تقرير يومى بنتائج الحملات يعرض عليه أولاً بأول تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ، وبما يحقق المتابعة اليومية والدقيقة لجهود ضبط الأسواق ، على أن يتوازى ذلك مع قيام مديرية التموين بتخصيص رقم للخط الساخن وتفعيل غرف العمليات للعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة الشكاوى المتعلقة بالتلاعب بالأسعار ، وذلك بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أى مخالفات .

وفى نفس السياق أعطى المحافظ تعليماته بالمتابعة الميدانية لسلسلة معارض " أهلاً رمضان " للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة وتوافر السلع بالكميات المطلوبة ، مع تكثيف الحملات التفتيشية على مخازن السلع الغذائية للوقوف على الكميات المتاحة ومنع أى محاولات لحجب السلع أو إحتكارها .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بترشيح وتحديد عدد من المواقع المناسبة لإقامة سلسلة من المحلات والمنافذ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ( Carry On ) ، والتى تعد مشروعاً قومياً لتطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر من خلال إعادة هيكلة المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية وتوحيدها تحت علامة تجارية وهوية بصرية موحدة على مستوى الجمهورية ، وبما يسهم فى رفع جودة الخدمات وتعزيز دور الدولة لضبط الأسواق وتأمين السلع الإستراتيجية .