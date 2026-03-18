قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مقر للحرس الثوري ومركز قيادة لمنظومات الصواريخ في طهران
الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر
بعد قرار «كاف» بتتويج المغرب .. هل يتكرّر سيناريو سحب الألقاب في كرة القدم؟
الصحة الإسرائيلية: 192 مصابا خلال 24 ساعة و3727 منذ بداية الحرب
بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس
فضائح لا تنتهي.. أمير هشام يعلق على قرار الكاف بسحب اللقب من السنغال
مصر تعزز شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.. خطط جديدة لدعم الاستثمار والصناعة
في مثل هذا اليوم | من المسرح إلى الفضاء .. أبرز الأحداث التي شهدها 18 مارس عبر التاريخ
برغم تناول الكحك .. حيل سحرية لخسارة الوزن بسرعة في العيد دون حرمان
أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم الأربعاء 18-3-2026
صلاة العيد .. هل يأثم تاركها وهل يجوز قضاؤها ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة اكتئاب يحيى شاهين بسبب امرأة وأزمته مع أم كلثوم

يحيى شاهين
يحيى شاهين
أحمد إبراهيم

أعلن اليوم ذكرى وفاة الفنان يحيى شاهين، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة في تاريخ الفن المصري والعربي.

نشأة يحيى شاهين

ولد يحيى شاهين في ميت عقبة بمحافظة الجيزة يوم 28 يوليو 1917. تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة عابدين، واشترك في فريق التمثيل بالمدرسة حينها، حيث ظهرت موهبته، ولم يمضِ وقت طويل حتى ترأس فريق التمثيل في المدرسة.

حصل على شهادة دبلوم الفنون التطبيقية بقسم النسيج من مدرسة العباسية الصناعية، ثم حصل على بكالوريوس في هندسة النسيج، وتم تعيينه في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ولكن شغفه بالتمثيل دفعه إلى التباطؤ في تنفيذ التعيين والانضمام إلى جمعية هواة التمثيل، حتى التقى بأستاذه بشارة واكيم وإدمون تويما، مدير المسرح في دار الأوبرا الملكية، الذي أعجب بموهبته واقترح عليه التقدم إلى الفرقة القومية للتمثيل.

ورغم أن الفرصة لم تتحقق لموسم كامل، بلغه لاحقًا أن الممثلة فاطمة رشدي بدأت فرقة جديدة تحتاج إلى “جان بريميه”، فتقدم بالأداء، وأُعجبت رشدي بتمثيله، فاختارته لدور الفتى الأول في فرقتها، ليبدأ من هنا رحلة الفنان الحافلة.

قبلة يحيى شاهين وماجدة

رفضت الفنانة ماجدة الصباحي قبلة يحيى شاهين في فيلم «عشاق الليل»، ما أدى إلى نشوب مشادة ودخولها في إجازة عن التصوير لعدة أيام.

وقالت ماجدة في مذكراتها: «توقفت عن تصوير الفيلم بسبب مشكلة نشبت بيني وبين يحيى شاهين عندما رفضت أن يقوم بتقبيلي في أحد المشاهد، وكانت القبلة بلا ضرورة درامية، وتركت الاستوديو غاضبة».

وعادت بعد اعتذار شاهين لها بصحبة المخرج كمال عطية، وقالت: «لأن كان بيننا كأصدقاء أكبر مما حدث».

أزمة يحيى شاهين مع أم كلثوم

لعب شاهين دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة"، وفوجئ أثناء التصوير بأنها جلست معه لتناول الإفطار حتى لا يشعر بأنه ممثل مغمور.

وعند سؤاله عن أجره، قال 150 جنيهًا، فغضبت وطلبت من المنتج أن يمنحه نفس راتب حسين صدقي (600 جنيه)، وهو ما تم، ولم ينسَ جميل كوكب الشرق طوال حياته.

يحيى شاهين والاكتئاب بسبب المرأة

دخل شاهين في حالة اكتئاب وإحباط بعد انفصاله عن زوجته المجرية عام 1965، التي أخذت ابنتهما وطفليها، مما جعله يعيش عزلة كبيرة لمدة عامين.

ثم تزوج من السيدة مشيرة عبد المنعم بعد فترة خطوبة قصيرة، وأهداها «خاتم سوليتير»، وأنجبا ابنة وحيدة تُدعى داليا، وعاشا سعيدين حتى وفاته في 18 مارس 1994.

رؤية صادمة في حياة يحيى شاهين

قبل وفاته، رأى الدكتور إبراهيم بسيوني، شقيق الإعلامي أمين بسيوني، رؤية غريبة تتجمع فيها الناس حول شخص هو النبي سليمان، وعندما اقترب، وجد شاهين نفسه في الرؤية.

استشار شاهين الشيخ متولي الشعراوي، الذي أكد له أن الرؤية خير طالما كان فيها أحد أنبياء الله، وفارق الحياة بعد فترة وجيزة.

