أسبوع اقتصادي ساخن.. استثمارات دولية ومنصات رقمية وقفزات غير مسبوقة للذهب

حفل المشهد الاقتصادي خلال الأسبوع بمجموعة من التطورات البارزة التي تنوعت بين توقيع اتفاقيات دولية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وتحركات حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان، إلى جانب تسجيل أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة تحت تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن خطوات متقدمة في مسار التحول الرقمي وإطلاق منصات جديدة لدعم التجارة وقطاع الإسكان، في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسيول، وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو وزير التجارة والصناعة بكوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوزير الكوري، حيث جرى التعريف بالمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين واستعداد المنطقة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة. وأوضح جمال الدين أن المنطقة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا متنوعًا تشمل القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية.





وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

وعرض الوزير خطة الوزارة التي تتضمن التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.





وعلى صعيد المعادن النفيسة، واصلت أسعار الذهب والفضة تسجيل مستويات تاريخية جديدة. إذ ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 11.11% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع مكاسب قوية على المستوى العالمي بلغت 25%، وصعدت الأوقية بنحو 12.5%، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». كما حققت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مكاسب قوية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بارتفاع مماثل في البورصة العالمية وزيادة سعر الأوقية عالميًا، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.





وفي ملف التحول الرقمي ودعم الصادرات، أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق منصة «مصر التجارية» بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال أسابيع قليلة. وأوضح أن المنصة ستوفر جميع البيانات المتعلقة بالتجارة والتصدير، وربطها رقميًا بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا حول العالم، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمصدرين وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الخارجية.





وفي قطاع الإسكان والعقار، أعلنت منصة مصر العقارية موعد انطلاق إجراءات حجز واختيار وحدات مشروع «ديارنا» المخصصة للإسكان الفاخر، من خلال منصة مصر الرقمية، على أن تستمر عملية الحجز لمدة يومين. وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار المنصة في الأسبوع الماضي بتأجيل عملية الحجز، نتيجة تعرض الموقع لعطل فني مفاجئ أدى إلى صعوبة الدخول والتسجيل واختيار الوحدات السكنية، وهو ما استدعى إعادة تنظيم العملية لضمان سهولة الاستخدام أمام المواطنين.





