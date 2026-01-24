قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسبوع اقتصادي ساخن.. استثمارات دولية ومنصات رقمية وقفزات غير مسبوقة للذهب

اقتصاد
اقتصاد
ولاء عبد الكريم   -  
روان أبو النجا

حفل المشهد الاقتصادي خلال الأسبوع بمجموعة من التطورات البارزة التي تنوعت بين توقيع اتفاقيات دولية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وتحركات حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان، إلى جانب تسجيل أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة تحت تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن خطوات متقدمة في مسار التحول الرقمي وإطلاق منصات جديدة لدعم التجارة وقطاع الإسكان، في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

رصدت «صدى البلد» أبرز الملفات الاقتصادية التي تصدّرت المشهد خلال الأسبوع، والتي تنوّعت بين تطورات في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة وسوق المال، إلى جانب قرارات حكومية تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحركات إقليمية ودولية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، وذلك على النحو التالي:


في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسيول، وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو وزير التجارة والصناعة بكوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. 

كما استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوزير الكوري، حيث جرى التعريف بالمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين واستعداد المنطقة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة. وأوضح جمال الدين أن المنطقة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا متنوعًا تشمل القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية.
 


وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

 وعرض الوزير خطة الوزارة التي تتضمن التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.
 


وعلى صعيد المعادن النفيسة، واصلت أسعار الذهب والفضة تسجيل مستويات تاريخية جديدة. إذ ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 11.11% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع مكاسب قوية على المستوى العالمي بلغت 25%، وصعدت الأوقية بنحو 12.5%، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». كما حققت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مكاسب قوية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بارتفاع مماثل في البورصة العالمية وزيادة سعر الأوقية عالميًا، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.
 


وفي ملف التحول الرقمي ودعم الصادرات، أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق منصة «مصر التجارية» بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال أسابيع قليلة. وأوضح أن المنصة ستوفر جميع البيانات المتعلقة بالتجارة والتصدير، وربطها رقميًا بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا حول العالم، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمصدرين وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الخارجية.
 


وفي قطاع الإسكان والعقار، أعلنت منصة مصر العقارية موعد انطلاق إجراءات حجز واختيار وحدات مشروع «ديارنا» المخصصة للإسكان الفاخر، من خلال منصة مصر الرقمية، على أن تستمر عملية الحجز لمدة يومين. وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار المنصة في الأسبوع الماضي بتأجيل عملية الحجز، نتيجة تعرض الموقع لعطل فني مفاجئ أدى إلى صعوبة الدخول والتسجيل واختيار الوحدات السكنية، وهو ما استدعى إعادة تنظيم العملية لضمان سهولة الاستخدام أمام المواطنين.
 


ويعكس هذا الحصاد الأسبوعي حالة الزخم التي يشهدها الاقتصاد المصري على مستويات متعددة، بين توقيع اتفاقيات دولية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق ودعم المواطنين، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الذهب والفضة، فضلًا عن خطوات متقدمة في مجالات التحول الرقمي والإسكان، بما يؤكد استمرار التحركات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

توافر السلع السلع ومعارض «أهلًا رمضان أسواق اليوم الواحد» السلع الأساسية الصناعة التكنولوجيا بكوريا الجنوبية الخطيب وزير الاستثمار العلاقات الاقتصادية الاقتصاد العالمي الطاقة أسعار الذه الذهب منصة مصر العقارية الاستثمارات شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الحرس الثوري الإيراني

رويترز: واشنطن تضغط على تشيلي وبيرو وبنما وبوليفيا لطرد إيرانيين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي: دولنا تشهد تحديات سياسية متشابكة تطلب منا التكاتف

تحركات أمنية لنقل دواعش من سوريا إلى العراق

العراق : وضع عناصر داعش القادمين من سوريا بسجون خاصة

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد