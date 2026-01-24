قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24-1-2026

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24-1-2026

أسعار الخضراوات..

الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5.5 من 10.5 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 12 إلى 38 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 14 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 14 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 8 إلي 20 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 13 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 11 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 16 الي 26 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 14 إلى 26 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 8 إلى 13 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 37 جنيهًا للكيلو

