تجلِّيات.. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

يعرض جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره مجموعة من اللوحات الفنية الفائزة في مسابقة اللوحات التشكيلية التي نظمها قطاع المعاهد الأزهرية تحت عنوان «تجلِّيات»، لمعلمي ومعلمات التربية الفنية بالمناطق الأزهرية، وذلك ضمن فعالياته الثقافية والفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، في إطار اهتمام الأزهر بدعم الإبداع الفني الهادف وتعزيز دور الفنون في التعبير عن القيم الإنسانية والإسلامية.

تهدف المسابقة إلى إتاحة مساحة تفاعلية للفنانين للتعبير عن تجليات الجمال والمعنى في الفن، واستلهام القيم الروحية والحضارية في أعمال تشكيلية تعكس الهوية الثقافية وتعزز الذائقة الفنية لدى الجمهور، حيث تشهد المسابقة مشاركة عدد من اللوحات المتنوعة في أساليبها ومدارسها الفنية.

وفاز بالمركز الأول في النسخة الأولى مسابقة "تجليات" الأستاذ محمود البارودي، معلم التربية الفنية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، فاز بالمركز الثاني الأستاذ محمد سلام، بمنطقة المنوفية الأزهرية، بينما فازت بالمركز الثالث الأستاذة شوق عمر من منطقة الجيزة الأزهرية، وقد تم تكريمهم بعرض أعمالهم والمشاركة بجناح الأزهر في معرض الكتاب بجانب عرض لوحاتهم الفنية بالجناح طوال أيام المعرض.

وحققت منطقة بني سويف الأزهرية الرصيد الأكبر من المراكز الفائزة، تليها منطقة الجيزة الأزهرية، ثم منطقة القاهرة الأزهرية، وقد بلغ إجمالي عدد اللوحات الفائزة في مسابقة "تجليات" ٢٧ عملا فنيا، يتم عرضها في نسخة هذا العام لجناح الأزهر بمعرض الكتاب، وقد لاقت استحسان رواد الجناح الذين بادروا بالتقاط الصور التذكارية معها.

تضمنت المسابقة عدة محاور ، منها محور "الأحداث المعاصرة" مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وغيرها من الأحداث المهمة المعاصرة، ومحور "الاحتفاء بمناسبة مرور عشر سنوات على مشاركة الأزهر في معرض الكتاب"، وقد تنوعت الأعمال الفنية من حيث الأفكار الإبداعية والخامات والمجالات المتنوعة.



يأتي تنظيم هذه المسابقة في سياق حرص جناح الأزهر على تنويع برامجه الثقافية، والانفتاح على الفنون البصرية بوصفها أحد روافد الوعي وبناء الإنسان، إلى جانب ما يقدمه الجناح من أنشطة فكرية وثقافية وتوعوية تخاطب مختلف فئات المجتمع.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام العاشر على التوالي بجناحٍ خاص، انطلاقًا من رسالته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.