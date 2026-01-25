قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
ديني

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بعيد الشرطة

انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض تحتفي بعيد الشرطة وحب الوطن
انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض تحتفي بعيد الشرطة وحب الوطن
إيمان طلعت

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، بعروض فنية وإبداعية احتفاء بعيد الشرطة، وذلك وسط حضور لافت من زوار الجناح.

وتتضمن فعاليات اليوم عروضًا مميزة يقدمها طلاب رياض الأطفال وطلاب المعاهد بقطاع المعاهد الأزهرية، ومكتب دعم الابتكار، تركز على حب الوطن وتحتفي بيوم الشرطة المصرية وتعرف النشء  ورواد المعرض على إسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن وحمايته، إلى جانب عرض بانوراما ذاكرة الأزهر للتعريف بتاريخ الأزهر العريق، كما تقدم مكتبة الأزهر برنامج أسرار بين السطور.

واحتفالا بشهداء الوطن، ينظم جناح الأزهر اليوم فعالية خاصة لتكريم أبناء شهداء الشرطة والجيش، بحضور قيادات الأزهر الشريف، إيمانا بما قدمه شهداء الوطن من تضحيات جليلة وبطولات عظيمة روتها دماؤهم العطرة وأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها ليحيا الوطن في أمن واستقرار.

ويواصل جناح الأزهر تقديم أنشطته المتنوعة عبر أركانه المختلفة؛ حيث يستمر ركن الفتوى في استقبال أسئلة الزوار والرد على استفساراتهم الشرعية، فيما يجذب ركن الخط العربي محبي الفنون الإسلامية، ويعرض ركن البانوراما أبرز محطات وإنجازات الأزهر الشريف محليًا ودوليًا، إلى جانب ركن المخطوطات الذي يضم مجموعة من أندر المخطوطات الإسلامية، فضلًا عن منفذ بيع الكتب الذي يتيح للزوار اقتناء أحدث إصدارات الأزهر في مجالات علوم الشريعة والفكر الإسلامي والتراث.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام العاشر على التوالي بجناحٍ خاص، انطلاقًا من رسالته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.

جناح الأزهر الأزهر معرض الكتاب عيد الشرطة

