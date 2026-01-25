طالبة إندونيسية خلال حفل تخرجها: جئنا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلامًا كبيرة

وثقت الطالبة الإندونيسية "ييلي بوترياني" شهادتها في طلب العلم، واختصرت رحلتها العلمية في الأزهر بعبارات بليغة، أثناء حفل تخرج طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وقالت "ييلي بوترياني": “جينا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلاما كبيرة وطموحا نبيلة.. تعلمنا من أيام الشدة واللحظات الجميلة أن نصبر ونرضى وأن نثق بأن مع كل تعب تتبعه سعادة ومع كل غربة يولد نور القرب من الله”.

الطالبة الإندونيسية تقدم الشكر للمصريات

كما قدمت الشكر لصديقاتها المصريات قائلة: "بشكر إخواتنا المصريات الكريمات اللواتي كنا لنا عونا ودليلا في فهم الدروس واستيعاب المواد وفي تعلم أساليب اللغة ودقائقها، كنتن لنا أختا في العلم وقلبا في الغربة ومرآة نرى فيها جمال أهل مصر وكرمهم، جزاكن الله عنا خير الجزاء وجعل مودتكن فينا خالصة لوجهه الكريم".

وإليكم كلمتها كاملة أثناء حفل التخرج: