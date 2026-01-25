قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يعقد ملتقى الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
شيماء جمال

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ختمة جديدة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك اليوم صلاة العصر بالمدرسة الأقبغاوية.

وصرح أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ويهدف إلى قراءة القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك بعد الانتهاء من ثلاث ختمات الأولى بالقراءات السبع، والثانية بالقراءات الثلاثة المتممة للعشر، والثالثة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بواقع نصف جزء يومياً، مع تقديم شرح مفصل للتلاوة وتعريف بأصول القراء ومذاهبهم، كما سيتناول الملتقى التنبيه على الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء، مما يسهم في تعزيز الفهم العميق للقراءات العشر المتواترة ورفع مستوى التلاوة بين المشاركين.

وفي ذات السياق أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الختمة الجديدة تُعتبر جزءًا أساسيًا من التراث الإسلامي، حيث تعكس تنوع القراءات المتواترة الصحيحة في تلاوة القرآن الكريم، هذا التنوع يهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعليم أساليب القراءة الصحيحة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى توفير منصة تعليمية تفاعلية، مما يساعد في نشر الوعي بأهمية ضبط القراءة وإتقانها.

ودعا د. عودة جميع المهتمين بعلوم القرآن الكريم، سواء كانوا طلابًا أو معلمين أو جمهورًا عامًا، للمشاركة في هذا الملتقى الفريد، حيث يُعتبر هذا الحدث فرصة قيِّمة للتعلم والتفاعل مع كبار المتخصصين في القراءات، مما يعزز من ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

ويُشرف على الملتقى كل من أ.د عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، ويشارك في تقديم الشرح والتلاوة مجموعة من أساتذة القراءات وعلومها من كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف والسادة أئمة القبلة بالجامع الأزهر وشيوخ مقارئ الرواق الأزهري، كما يدير الملتقى باحثون متخصصون في علم القراءات بالجامع الأزهر، مما يضمن تقديم محتوى علمي رفيع.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وأ.د عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر ملتقى القراءات للختمة المرتلة الإمام ورش الإمام نافع شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم.. عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

احتفاء بعيد الشرطة

انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب.. عروض تحتفي بعيد الشرطة

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد